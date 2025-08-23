مباريات الأمس
شيكابالا يهنئ هنادي منها بهذه المناسبة

02:02 ص السبت 23 أغسطس 2025
كتب - يوسف محمد:

هنأ محمود عبد الرازق قائد نادي الزمالك السابق، الفنانة هنادي مهنا بعد نجاح مسلسلها الجديد وهو مسلسل "ما تراه ليس كما تبدو".

ونشر شيكابالا عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لهنادي مهنا وموضح عليها اسم مسلسلها الجديد وكتب: "مبروك".

وتعرف هنادي مهنا بحبها الشديد لنادي الزمالك، هو ما ظهر في حرصها الدائم على الاحتفال بأي انتصار يحققه الفارس الأبيض، منها احتفالها بصورة قوية بعد فوز الزمالك على الأهلي في نهائي السوبر الأفريقي 2024.

ويذكر أن محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك، كان قد أعلن اعتزال كرة القدم بشكل نهائي في يوليو الماضي، بعد مسيرة حافلة بالبطولات والإنجازات مع الفارس الأبيض.

أقرأ أيضًا:
النني يعلق على فوز الجزيرة الأول في الدوري الإماراتي

"فيضانات وأمطار".. 5 صور من غرق ملعب الكامب نو بعد أعمال التجديد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود شيكابالا نادي الزمالك آخر أخبار نادي الزمالك هنادي مهنا
