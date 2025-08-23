شيكابالا يهنئ هنادي منها بهذه المناسبة

كتب - يوسف محمد:

هنأ محمود عبد الرازق قائد نادي الزمالك السابق، الفنانة هنادي مهنا بعد نجاح مسلسلها الجديد وهو مسلسل "ما تراه ليس كما تبدو".

ونشر شيكابالا عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لهنادي مهنا وموضح عليها اسم مسلسلها الجديد وكتب: "مبروك".

وتعرف هنادي مهنا بحبها الشديد لنادي الزمالك، هو ما ظهر في حرصها الدائم على الاحتفال بأي انتصار يحققه الفارس الأبيض، منها احتفالها بصورة قوية بعد فوز الزمالك على الأهلي في نهائي السوبر الأفريقي 2024.

ويذكر أن محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك، كان قد أعلن اعتزال كرة القدم بشكل نهائي في يوليو الماضي، بعد مسيرة حافلة بالبطولات والإنجازات مع الفارس الأبيض.

