مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
17:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
20:30

إلتشي

الدوري الإسباني

ليفانتي

- -
22:30

برشلونة

الدوري الفرنسي

ليون

- -
22:05

ميتز

جميع المباريات

"ولك مثل ما فعلت".. رسالة غامضة من زوجة النني الأولي

01:56 ص السبت 23 أغسطس 2025
  عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    زوجة محمد النني (2) (1)
  • عرض 22 صورة
    زوجة محمد النني (13) (1)
  • عرض 22 صورة
    زوجة محمد النني (1) (1)
  • عرض 22 صورة
    زوجة محمد النني (12) (1)
  • عرض 22 صورة
    زوجة محمد النني (14) (1)
  • عرض 22 صورة
    النني وزوجته (7) (1)
  • عرض 22 صورة
    زوجة محمد النني (3) (1)
  • عرض 22 صورة
    زوجة محمد النني (4) (1)
  • عرض 22 صورة
    زوجة محمد النني (8) (1)
  • عرض 22 صورة
    زوجة محمد النني (7) (1)
  • عرض 22 صورة
    زوجة محمد النني (11) (1)
  • عرض 22 صورة
    النني وزوجته (1) (1)
  • عرض 22 صورة
    النني وزوجته (8) (1)
  • عرض 22 صورة
    النني وزوجته (4) (1)
  • عرض 22 صورة
    النني وزوجته (3) (1)
  • عرض 22 صورة
    النني وزوجته (11) (1)
  • عرض 22 صورة
    النني وزوجته (10) (1)
  • عرض 22 صورة
    النني وزوجته (5) (1)
  • عرض 22 صورة
    النني وزوجته (6) (1)
  • عرض 22 صورة
    النني وزوجته (2) (1)
  • عرض 22 صورة
    زوجة محمد النني (10) (1)
كتب- نهى خورشيد:

شاركت آمال الحناوي الزوجة الأولي لمحمد النني نجم الجزيرة الإماراتي الحالي، وآرسنال الأسبق، متابعيها برسالة غامضة عبر خاصية الاستوري.

ونشرت آمال الرسالة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة:"ولك مثل ما فعلت ولو بعد حين مخيفة جدا للبعض، ومريحة جدا للبعض".

ورغم انتشر العديد من الصور للنني مع زوجته الثانية البلوجر المغربية حنان، إلا أنه لم يعلن حتى الآن انفصاله عن زوجته الأولي والتي لا تزال تحتفظ بصورهم على حسابها على الانستجرام.

وفي سياق آخر، حقق النني اليوم رفقة الجزيرة الإماراتي فوزاً على الشارقة بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة الثانية من مسابقة الدوري.

زوجة محمد النني الأولى

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة النني الأولى آمال الحناوي محمد النني الجزيرة الإماراتي آرسنال
