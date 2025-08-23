كتب- نهى خورشيد:

شاركت آمال الحناوي الزوجة الأولي لمحمد النني نجم الجزيرة الإماراتي الحالي، وآرسنال الأسبق، متابعيها برسالة غامضة عبر خاصية الاستوري.

ونشرت آمال الرسالة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة:"ولك مثل ما فعلت ولو بعد حين مخيفة جدا للبعض، ومريحة جدا للبعض".

ورغم انتشر العديد من الصور للنني مع زوجته الثانية البلوجر المغربية حنان، إلا أنه لم يعلن حتى الآن انفصاله عن زوجته الأولي والتي لا تزال تحتفظ بصورهم على حسابها على الانستجرام.

وفي سياق آخر، حقق النني اليوم رفقة الجزيرة الإماراتي فوزاً على الشارقة بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة الثانية من مسابقة الدوري.