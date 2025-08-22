كتب- نهى خورشيد:

وجهت مران رامي خطيبة عمر الساعي لاعب المصري الحالي، والأهلى الأسبق، رسالة دعم له بعد تألقه مع انطلاقة الفريق البورسعيدي في الدوري الممتاز.

ونشرت مران عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لهما معاً مع تعليق:"صاحبي تشافي".

ونجح الساعي منذ انطلاق الدوري في تسجيل هدفين الأول في الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية مقابل هدف، والثاني في التعادل مع بيراميدز بهدفين لمثلهما في الجولة الثالثة من المسابقة المحلية.