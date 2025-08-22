مباريات الأمس
صاحبي تشافي.. خطيبة الساعي توجه له رسالة خاصة بعد تألقه مع المصري

06:44 ص الجمعة 22 أغسطس 2025
  عرض 25 صورة
  عرض 25 صورة
    عمر الساعي وخطيبته
  عرض 25 صورة
    خطيبة عمر الساعي
  عرض 25 صورة
    خطيبة عمر الساعي
  عرض 25 صورة
    خطيبة عمر الساعي
  عرض 25 صورة
    عمر الساعي وخطيبته
  عرض 25 صورة
    عمر الساعي وخطيبته
  عرض 25 صورة
    خطيبة عمر الساعي
  عرض 25 صورة
    عمر الساعي لاعبا في المصري
  عرض 25 صورة
    عمر الساعي مع خطيبته
  عرض 25 صورة
    خطوبة عمر الساعى نجم الأهلي
  عرض 25 صورة
    عمر الساعي
  عرض 25 صورة
    خطوبة عمر الساعى نجم الأهلي
  عرض 25 صورة
    خطوبة عمر الساعى نجم الأهلي
  عرض 25 صورة
    خطوبة عمر الساعى نجم الأهلي
  عرض 25 صورة
    ماران رامي خطيبة عمر الساعي (21)
  عرض 25 صورة
    ماران رامي خطيبة عمر الساعي (17)
  عرض 25 صورة
    ماران رامي خطيبة عمر الساعي (18)
  عرض 25 صورة
    ماران رامي خطيبة عمر الساعي (12)
  عرض 25 صورة
    ماران رامي خطيبة عمر الساعي (20)
  عرض 25 صورة
    ماران رامي خطيبة عمر الساعي (15)
  عرض 25 صورة
    ماران رامي خطيبة عمر الساعي (22)
  عرض 25 صورة
    ماران رامي خطيبة عمر الساعي (19)
  عرض 25 صورة
    ماران رامي خطيبة عمر الساعي (23)
  عرض 25 صورة
    ماران رامي خطيبة عمر الساعي (24)
كتب- نهى خورشيد:

وجهت مران رامي خطيبة عمر الساعي لاعب المصري الحالي، والأهلى الأسبق، رسالة دعم له بعد تألقه مع انطلاقة الفريق البورسعيدي في الدوري الممتاز.

ونشرت مران عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لهما معاً مع تعليق:"صاحبي تشافي".

ونجح الساعي منذ انطلاق الدوري في تسجيل هدفين الأول في الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية مقابل هدف، والثاني في التعادل مع بيراميدز بهدفين لمثلهما في الجولة الثالثة من المسابقة المحلية.

خطيبة عمر الساعي عمر الساعي المصري البورسعيدي مران رامي
