يعد مرتضى منصور أحد أبرز الشخصيات وأشهرها في المجتمع المصري بشكل عام، ليس داخل الوسط الرياضي المصري فقط، خاصة لتوليه العديد من المناصب السياسية والرياضية في مصر.

والمكانة الاجتماعية الكبيرة التي نجح مرتضى منصور في الوصول طوال السنوات الماضية، الشخصية المتفردة التي تمتع بها منصور جعلت له جماهيرية كبيرة في مصر، خاصة خلال توليه رئاسة نادي الزمالك لسنوات طويلة.

ودائما ما كان مرتضى منصور مصدر اهتمام الكثير من المتابعين، خاصة وأنه عرف دائما بأرائه وتصريحاته الحادة والقوية، هو ما يجعل الكثير من المتابعين والجماهير يبحثون عن كل التفاصيل الخاصة بحياته، بشكل خاص يهتم الكثير من المصريين بمعرفة الحياة العائلية لمرتضى منصور.

أبرز المعلومات عن عائلة مرتضى منصور

ومرتضى أحمد منصور ولد في 17 يونيو من عام 1952، لعائلة مكونة من 8 أفراد، وولد في حي شبرا بمدينة القاهرة، إلا أن أصول عائلته تعود إلى مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وكان منصور حريص دائما على عدم ذكر الكثير من المعلومات عن أفراد عائلته وبشكل خاص والده ووالدته وأشقائه، لذا لا توجد الكثير من المعلومات بخصوص هذا الأمر.

ويمتلك مرتضى منصور 6 شقيقات: "سوسن، مديحة، وفاء، دعاء والتي كانت عمل كمخرجة في التليفزيون قبل أن ترحل عن عالمنا في عام 2024، أمال وسونيا".

وحياة مرتضى منصور العملية بعيدة عن المجال الرياضي مليئة بالأحداث المثيرة، حيث أنه تخرج من كلية الحقوق جامعة عين شمس 1994، عقب تخرجه شغل العديد من المناصب ومنها وكيل للنائب العام بالإسماعيلية، ثم عمل بعد ذلك في القضاء.

وعلى الرغم من تفوق مرتضى منصور عقب حصوله على كلية الحقوق، إلا أنه أكد في تصريحات تليفزيونية من قبل، أن والده كان يتمنى أن يصبح طبيبا أو مهندسا.

وتمكن منصور من أن يكون عضوا في مجلس الشعب المصري للمرة الأولى خلال الفترة من 2000 حتى 2005، قبل أن يكرر التجربة للمرة الثانية خلال الفترة من 2015 حتى 2020.

وعلى الصعيد الرياضي يعد منصور أحد أبرز رؤساء نادي الزمالك عبر التاريخ، حيث تولى رئاسة مجلس إدارة النادي للمرة الأولى في عام 2005 حتى أغسطس 2006، قبل أن يتولى رئاسة النادي في أكثر من مدة خلال الفترة من 2015 حتى 2022.

أبناء مرتضى منصور وزوجته

وزوجة مرتضى منصور تدعى نجوى الديب، وهى أقل أفراد عائلة رئيس الزمالك السابق ظهورا على شاشات التليفزيون، لذا لا يوجد الكثير من المعلومات عنها، لكن منصور أنجب منها ثلاثة أبناء وهم: "أحمد، أمير وأميرة".

وأحمد نجل مرتضى منصور سبق له التواجد كعضو مجلس إدارة في نادي الزمالك، وابنة مرتضى منصور الثانية هى أميرة والتي تخرجت من كلية الحقوق ومتزوجة من المستشار هشام الرفاعي.

والأبن الأصغر لمنصور هو أمير مرتضى منصور، الذي سبق له تولي منصب مدير الكرة بنادي الزمالك، وهو متزوج من الإعلامية جازمين القذافي، ابنة رجل الأعمال خليفة القذافي وعم زوجة أمير السابقة هو معمر القذافي، لكنه أعلن انفصاله عنها منذ فترة تخطت عام ونصف وأنجب أمير من طليقته ثلاث بنات.

