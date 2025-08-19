"على أغنية أحمد مكي".. 3 صور لإمام عاشور مع نجله

نشر إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدد من الصور رفقة نجله فهد، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وأعاد عاشور نشر منشور قامت به زوجته ياسمين حافظ، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" لإمام وهو يحمل نجله فهد، كما أرفق نجم الأهلي الصورة بأغنية لأحمد مكي.

وفي السياق ذاته، شارك إمام عاشور أمس الإثنين الموافق 18 أغسطس الجاري، في جزء التدريبات الجماعية للمارد الأحمر، بعد التخلص من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية.

وغاب نجم الأهلي عن الفريق منذ شهر يونيو الماضي، بعد تعرض للإصابة بكسر في عظمة الترقوة، في مباراة إنتر ميامي الأمريكي، خلال منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكان أحمد شوبير مقدم البرنامج الرئيس عبر قناة "الأهلي" وهو برنامج "حارس الأهلي"، كان قد أعلن منذ أيام قليلة أنه يتم تجهيز عاشور في الوقت الحالي للمشاركة في مباراة بيراميدز بالدوري يوم 30 أغسطس الجاري.