بطولة الأفروباسكت

كاب فيردي

- -
18:00

تونس

كأس السوبر السعودي

النصر

- -
15:00

الاتحاد

الدوري المصري

فاركو

- -
18:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

المصري

- -
21:00

بيراميدز

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
21:00

الاتحاد السكندري

"على أغنية أحمد مكي".. 3 صور لإمام عاشور مع نجله

06:46 ص الثلاثاء 19 أغسطس 2025
نشر إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدد من الصور رفقة نجله فهد، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وأعاد عاشور نشر منشور قامت به زوجته ياسمين حافظ، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" لإمام وهو يحمل نجله فهد، كما أرفق نجم الأهلي الصورة بأغنية لأحمد مكي.

وفي السياق ذاته، شارك إمام عاشور أمس الإثنين الموافق 18 أغسطس الجاري، في جزء التدريبات الجماعية للمارد الأحمر، بعد التخلص من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية.

وغاب نجم الأهلي عن الفريق منذ شهر يونيو الماضي، بعد تعرض للإصابة بكسر في عظمة الترقوة، في مباراة إنتر ميامي الأمريكي، خلال منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكان أحمد شوبير مقدم البرنامج الرئيس عبر قناة "الأهلي" وهو برنامج "حارس الأهلي"، كان قد أعلن منذ أيام قليلة أنه يتم تجهيز عاشور في الوقت الحالي للمشاركة في مباراة بيراميدز بالدوري يوم 30 أغسطس الجاري.

إمام عاشور النادي الأهلي زوجة إمام عاشور نجل إمام عاشور إمام عاشور وابنه
