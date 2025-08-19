مباريات الأمس
شقيقه وسام أبو علي تنشر 3 صور وتعلق

05:10 ص الثلاثاء 19 أغسطس 2025
شاركت سيلين أبو علي شقيقة لاعب الأهلي السابق وكولومبوس كرو الأمريكي الحالي وسام أبو علي، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور.

ونشرت أبو علي عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور الخاصة مع وضع رمز تعبير "الباندا".

وتعد سيلين أبو علي من أكثر الوجوه المعروفة لدى الجماهير المصرية، بشكل خاص جماهير النادي الأهلي، حيث كانت تحرص دائما على دعم شقيقها خلال تواجده في المارد الأحمر، بالإضافة إلى حرصها على حضور أكثر مباراة للمارد الأحمر.

وفي سياق متصل، كان وسام أبو علي رحل عن النادي الأهلي بشكل رسمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، متجها إلى فريق كولومبوس كرو الأمريكي مقابل مبلغ 7.5 مليون يورو.

سيلين أبو علي سام أبو علي لنادي الأهلي ولومبوس كرو الأمريكي حيل وسام أبو علي
