"محدش زيك".. نور الشربيني تحتفل بعيد ميلاد شقيقها
كتب- نهى خورشيد:
احتفلت نور الشربيني نجمة الاسكواش المصرية والمصنفة الأولى عالمياً، بعيد ميلاد شقيقها.
ونشرت نور عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة من الصور رفقة شقيقها مع رسالة:"أنا ممتنة جداً لرابطتنا التي لا تنكسر، أنت تعني لي الدنيا بأسرها".
وأضافت:"مهما حملت لنا الحياة، سيبقى لديك دائمًا حبي ودعمي".
كما نشرت فيديو من حفل زفافها معه مع تعليق:"لا أحد يُقارن بك".
