"محدش زيك".. نور الشربيني تحتفل بعيد ميلاد شقيقها

03:16 ص الإثنين 18 أغسطس 2025
background

كتب- نهى خورشيد:

احتفلت نور الشربيني نجمة الاسكواش المصرية والمصنفة الأولى عالمياً، بعيد ميلاد شقيقها.

ونشرت نور عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة من الصور رفقة شقيقها مع رسالة:"أنا ممتنة جداً لرابطتنا التي لا تنكسر، أنت تعني لي الدنيا بأسرها".

وأضافت:"مهما حملت لنا الحياة، سيبقى لديك دائمًا حبي ودعمي".

كما نشرت فيديو من حفل زفافها معه مع تعليق:"لا أحد يُقارن بك".

