7 صور لظهور أشرف داري رفقة ابنته في ملعب مباراة الأهلي وفاركو

خطف أشرف داري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأنظار خلال مباراة فريقه أمام فاركو أمس ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وظهر داري عقب نهاية مباراة الأهلي وفاركو أمس، هو يتجه إلى مدرجات ستاد القاهرة الدولي، وأدخل ابنته إلى داخل الملعب للاحتفال معها بالفوز.

وانتهت مباراة الأهلي وفاركو والتي جمعت بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري المصري "دوري نايل"، بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ورفع المارد الأحمر رصيده من النقاط بعد هذا الفوز، إلى النقطة رقم 4 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل".

وكان أشرف داري قد شارك في مباراة المارد الأحمر أمام فاركو أمس بشكل أساسي، بعدما غاب عن مباراة الفريق الماضية أمام مودرن سبورت، في الجولة الأولى بالدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد المارد الأحمر لملاقاة نظيره غزل المحلة، يوم الإثنين المقبل الموافق 25 أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري.

