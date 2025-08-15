مباريات الأمس
الظهور الأول للبطل الأولمبي لـ أحمد الجندي قبل حفل زفافه

09:12 م الجمعة 15 أغسطس 2025
    البطل الأولمبي لـ أحمد الجندي قبل حفل زفافه
    البطل الأولمبي لـ أحمد الجندي قبل حفل زفافه
    البطل الأولمبي لـ أحمد الجندي قبل حفل زفافه
    البطل الأولمبي لـ أحمد الجندي قبل حفل زفافه
    البطل الأولمبي لـ أحمد الجندي قبل حفل زفافه
    البطل الأولمبي لـ أحمد الجندي قبل حفل زفافه
    البطل الأولمبي لـ أحمد الجندي قبل حفل زفافه
    البطل الأولمبي لـ أحمد الجندي قبل حفل زفافه
    البطل الأولمبي لـ أحمد الجندي قبل حفل زفافه
كتب - نهى خورشيد

يحتفل أحمد الجندي لاعب الخماسي الحديث والمتوج بذهبية أولمبياد باريس، اليوم الجمعة بحفل زفافه على زميلته السابقة في اللعبة مريم عامر،في أحد المدن الساحلية بمصر.

ونشر الجندي صباح اليوم عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له من أمام أحد حمامات السباحة مع تعليق:" اليوم يوم رائع".

كما شارك متابعيه بمقطع فيديو من استعداده وظهوره بالبدلة البيضاء قبل انطلاق حفل زفافه مساء اليوم الجمعة.

يذكر الجندي احتفل بعقد قرانه على مريم عامر في شهر أبريل الماضي، في حفل شهد حضور وزير الشباب والرياضة.

