حسام عاشور يهنئ مروان عطية بمناسبة افتتاح مشروعه الخاص

11:33 م الأربعاء 13 أغسطس 2025
هنأ حسام عاشور لاعب النادي الأهلي السابق، مروان عطية لاعب المارد الأحمر الحالي، بمناسبة افتتاح مشروعه الخاص خلال الأيام الماضية.

ونشر عاشور صورة له رفقة مروان عطية عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب: "ألف مبروك يا حبيبي".

وكان عطية افتتح مشروعه الخاص وهو شركة حماية سيارات، يوم الأحد الماضي الموافق 10 أغسطس الجاري، بحضور عدد من نجوم الكرة المصرية.

وشهد حفل افتتاح مروان عطية لمشروعه الخاص، تواجد عدد من نجوم كرة القدم، على رأسهم ثنائي الأهلي إمام عاشور وأشرف بن شرقي، بالإضافة إلى المدرب العام للمارد الأحمر عماد النحاس.

ويذكر أن عطية غاب عن النادي الأهلي، خلال مباراة مودرن سبورت الأخيرة في الدوري المصري، بسبب خضوعه لعملية جراحية "الفتاق".

