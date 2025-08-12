في 11 أغسطس 2025، تقدّم كريستيانو رونالدو لخطبة شريكته منذ فترة طويلة، جورجينا رودريغيز، ليبدأ بذلك فصلًا جديدًا من علاقتهما التي استمرت قرابة تسع سنوات.

التقى الثنائي في أواخر عام 2016 داخل متجر "غوتشي" في مدريد، حيث كانت جورجينا تعمل آنذاك.

أعلنت جورجينا خطوبتهما اليوم عبر حسابها على إنستغرام، حيث نشرت صورة لخاتم ألماس ضخم بيضاوي الشكل، وأرفقتها بتعليق: "أوافق... في هذا وفي كل حياتي".

كريستيانو رونالدو وجورجينا وأولادهم

على مرّ السنوات، كوّن رونالدو ورودريغيز عائلة مترابطة. إليكم أسماء أطفالهم، تواريخ ميلادهم، وأعمارهم، إلى جانب لمحة عن حياتهم العائلية المشتركة.

كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجيز هما والدا كريستيانو جونيور، والتوأم إيفا وماتيو، وابنتيهما آلانا وبيلا. وفي إبريل 2022، وواجها خسارة مؤلمة بوفاة ابنهما "أنخيل" أثناء الولادة.

كريستيانو رونالدو جونيور

ولد كريستيانو جونيور، المعروف باسم "كريستيانينيو"، في 17 يونيو 2010، وهو أكبر أبناء رونالدو ويبلغ من العمر 15 عاما.

تولى رونالدو تربيته بمفرده منذ ولادته، وكان يحرص على حضوره معه في المباريات والتدريبات. ولم تُكشف هوية والدة كريستيانو جونيور حتى اليوم، إذ احتفظ رونالدو بهذا الأمر سرًا.

إيفا ماريا دوس سانتوس

وُلدت إيفا في 8 يونيو 2017، وهي إحدى توأمي رونالدو، وتبلغ من العمر 8 سنوات.

وُلدت هي وشقيقها التوأم ماتيو في الولايات المتحدة عن طريق أم بديلة، وفقًا لتقارير إعلامية متعددة آنذاك. وغالبًا ما تظهر إيفا في صور وفيديوهات عائلية ينشرها كل من رونالدو وجورجينا.

ماتيو رونالدو

وُلد ماتيو في 8 يونيو 2017، وهو توأم إيفا، ويبلغ من العمر أيضًا 8 سنوات. وُلد مثل شقيقته عن طريق أم بديلة في الولايات المتحدة. ويظهر باستمرار في لحظات مرحة مع أشقائه، وغالبًا ما يُشاهَد مع إيفا في المناسبات العامة.

آلانا مارتينا

وُلدت آلانا مارتينا في 12 نوفمبر 2017، وهي تبلغ من العمر 7 سنوات، وتُكمل عامها الثامن هذا العام.

وهى أول طفلة بيولوجية وقدّمها الثنائي للعالم منذ ولادتها، واستمرّا في مشاركة الجمهور أبرز محطات حياتها، من أعياد ميلادها إلى مشاركاتها المدرسية.

بيلا إزميرالدا وفقدان أنخيل

وُلدت بيلا في أبريل 2022، إلى جانب شقيقها التوأم أنخيل الذي توفي أثناء الولادة، في لحظة مؤثرة عاشتها العائلة. وتُعد بيلا ثاني طفلة بيولوجية لجورجينا من رونالدو، وهي أصغر أفراد الأسرة.

جورجينا رودريغيز هي الأم البيولوجية لكل من آلانا وبيلا، لكنها تربي وتعتني بجميع أطفال رونالدو بحبّ واهتمام. وقد تحدثت مرارًا عن التزامها الكامل بتربية الأطفال، بينما عبّر رونالدو في أكثر من مناسبة عن حبه الكبير لدور الأب، وحرصه على التواجد الفعّال في حياة أبنائه.

تحدثت جورجينا بصراحة عن التحديات التي تواجهها في التوفيق بين حياتها المهنية والعائلية. ويُسلط مسلسلها الوثائقي "أنا جورجينا" على نتفليكس الضوء على هذا الجانب، مقدمًا لمحة عميقة عن حياتها اليومية، وكيفية الموازنة بين مسؤوليات الأمومة والالتزامات المهنية والعاطفية.

كريستيانو رونالدو وجورجينا في السعودية

منذ انتقال كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي في نهاية عام 2022، استقرت العائلة في المملكة العربية السعودية معظم العام. ومع ذلك، تحرص الأسرة على زيارة البرتغال وإسبانيا بشكل متكرر للحفاظ على جذورها العائلية والثقافية.