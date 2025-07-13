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بسبب "شبشب".. منع أسطورة ليفربول دخول ملهى ليلي (فيديو)

06:00 ص الأحد 13 يوليو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    منع جيمي كاراجر من دخول ملهى ليلي (1)
  • عرض 5 صورة
    دخول كاراجر للملهى بعد ارتداء حذاء لا يناسب مقاس قدمه (1)
  • عرض 5 صورة
    منع جيمي كاراجر من دخول ملهى ليلي (3)
  • عرض 5 صورة
    دخول كاراجر للملهى بعد ارتداء حذاء لا يناسب مقاس قدمه (2)
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مُنع جيمي كاراجر أسطورة نادي ليفربول من دخول ملهى ليلي، كما ظهر في مقطع فيديو شاركه لاعب كرة القدم الهواة ليون جرينلاند على منصة "إكس"، بسبب ارتداء "شبشب".

وظهر كاراجر بعد ذلك في مقطع فيديو لاحق وهو يتواجد داخل الملهى، بعد ارتداء حذاء لا يناسب مقاس قدمه.

ويعد جيمي أحد أساطير نادي ليفربول، حيث حصد مع الريدز العديد من البطولات (دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، 2 كأس سوبر أوروبي، 2 كأس الاتحاد الإنجليزي، 2 درع المجتمع الإنجليزي، و3 كأس رابطة الأندية الإنجليزية).

وبعد اعتزال كرة القدم في موسم 2013/14، عمل صاحب الـ 47 عاما كمحلل مباريات كرة القدم في شبكة "سكاي سبورتس".

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جيمي كاراجر ليفربول كاراجر أسطورة نادي ليفربول دوري أبطال أوروبا كأس سوبر أوروبي
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