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كوكا يوضح سبب مشاركته في جولة الدوري الفرنسي الداعمة للمثلية

12:56 م الإثنين 19 مايو 2025

أحمد حسن كوكا

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كتب - محمد القرِش:

أوضح المحترف المصري، أحمد حسن كوكا، سبب مشاركته في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي والتي دائما ما تدعم المثلية الجنسية.

ونشر كوكا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "تلقيتُ العديد من الرسائل المسيئة التي تطالبني بعدم المشاركة في مباراة الأمس، وحتى بعدها".

وأضاف: "لكن مباراة الأمس كانت بالغة الأهمية لنادينا وجماهيرنا، ولم أستطع التخلي عن زملائي في أهم مباراة في الموسم. بذلتُ قصارى جهدي على أرض الملعب من أجل الفريق، كما أفعل دائمًا".

وواصل: "لكن كان عليّ أيضًا إيجاد طريقة للبقاء وفيًا لمعتقداتي الشخصية والدينية، اختار الدوري فرض شعار يُمثل قضية لا أؤيدها باحترام بسبب إيماني".

وأشار: "اتخذتُ قرار تغطية الشعار، ليس إهانةً لأحد، بل لحماية ضميري والتمسك بمبادئي، أؤمن بأن دعم أي قضية يجب أن ينبع من القلب وأن يكون مسألة اختيار شخصي، وليس التزامًا قسريًا، الاحترام يجب أن يكون متبادلًا".

واختتم المهاجم المصري: "كما يُطلب منا احترام الآخرين، نطلب أيضًا احترام معتقداتنا وقيمنا، أعلم أن البعض سيختلف مع قراري، لكنني تصرفتُ بصدق واحترام وضمير مرتاح، دعونا نواصل العمل على خلق عالم حيث يمكننا أن نعيش معًا بسلام، حتى عندما لا نتفق جميعًا".

يُذكر أن كوكا شارك في إنقاذ فريق لو آفر من الهبوط، بعد الفوز على ستراسبورج بثلاثية مقابل هدفين في آخر دقيقة.

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جولة دعم المثلية الدوري الفرنسي كوكا أحمد حسن كوكا لو آفر
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