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كتب- نهى خورشيد:

ظهر محمد عبدالمنصف مدرب حراس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رفقة زوجته الفنانة لقاء الخميسي، على غلاف مجلة شهيرة بمناسبة الفلانتين.

محمد عبد المنصف وزوجته لقاء الخميسي على غلاف مجلة Estelle

ونشرت مجلة Estelle عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة من الصور لمدرب حراس الفارس الأبيض رفقة زوجته مع تعليق:"عدد فبراير 2025 هنا يضم حارس المرمى عبد المنصف وزوجته الممثلة لقاء الخميسي".

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.