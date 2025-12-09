"أنت عار".. المحمدي يفتح النار على كاراجر دفاعا عن صلاح

تلقى منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، هزيمة كبيرة أمام نظيره منتخب الأردن، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة كأس العرب 2025، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

وبهذه النتيجة ودع منتخب مصر البطولة من دور المجموعات، دون تحقيق أي فوز، بعدما تعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في مباريات.

وأنهى منتخب مصر مشواره في بطولة كأس العرب 2025 بقطر، في المركز الثالث بمجموعة برصيد 3 نقاط.

وشارك منتخب مصر في المجموعة الثالثة ببطولة كأس مصر، رفقة كل من:"الإمارات، الأردن والكويت".

وتأهل عن هذه المجموعة منتخب الأردن، في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، ومنتخب الإمارات في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هزيمة منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، وتوديع بطولة كأس العرب.

ولمشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هزيمة منتخب مصر أمام الأردن في بطولة كأس العرب، يمكنكم مطالعة الألبوم أعلاه:

