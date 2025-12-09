نجم باريس.. من هو بديل محمد صلاح في ليفربول؟

سيطرت حالة من الغضب والحزن على المشجعين المصريين، بعد خروج المنتخب من بطولة كأس العرب من دور المجموعات، محتلا المركز الثالث برصيد نقطتين.

وعبّر أحد المشجعين عن غضبه في تصريحات لقناة "الكأس": "المباراة مفهاش حاجة نتكلم فيها، إحنا مجيناش الملعب عشان نتكلم عن المباراة".

وأضاف: "مفيش منتخب مصر في الملعب، شكل المنتخب في الملعب حاجة تحزن، لو جمعنا فريق هنلعب أحسن منهم".

وقال مشجع آخر إنه يحمل مسؤولية خروج منتخب مصر لاتحاد الكرة ورئيسه هاني أبو ريدة، مضيفا: "مفيش تخطيط ولا أي حاجة، وكلها مجاملات، ومدير فني بيحلل قبل البطولة بيومين، وضع الكرة المصرية سيئ جدا".

ردود فعل مشجعي منتخبي مصر والأردن يرصدها مراسلنا من محيط استاد البييت#كأس_العرب2025 #قنوات_الكاس || #منصة_شووف pic.twitter.com/P2dEANwdZJ — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 9, 2025

وكان منتخب مصر قد استهل بطولة كأس العرب 2025 بالتعادل مع الكويت بنتيجة 1-1، قبل أن يتعادل مع الإمارات بنفس النتيجة، ثم خسر بثلاثية نظيفة أمام الأردن في ختام دور المجموعات.

ترتيب مجموعة مصر

1. الأردن - 9 نقاط

2. الإمارات - 4 نقاط

3. مصر - نقطتين

4. الكويت - نقطة