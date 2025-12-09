خطف عمر مرموش نجم مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب مصر، الأنظار بشكل كبير خلال الساعات الماضية، بعدما شارك متابعيه مجموعة من الصور رفقة خطيبته جيلان الجباس.

ونشر مرموش عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، مجموعة من الصور له رفقة جيلان الجباس، من حفل الخطوبة، الذي أقيم في نوفمبر الماضي.

وتمكن صاحب ال 26 عاما، خلال السنوات الماضية في وضع نفسه كأحد أفضل اللاعبين المصريين، بل أنه نجح في أن يصبح أحد أهم لاعبي كرة القدم في العالم، وهو ما جعله محط اهتمام عالمي من جانب الكثير من الجماهير المصرية وكذلك جماهير السيتي، الذين يرغبون في الاطلاع على أهم المعلومات الشخصية الخاصة باللاعب.

أبرز المعلومات عن عائلة عمر مرموش

ويبلغ عمر خالد محمد مرموش من العمر 26 عاما، فهو من مواليد 7 فبراير 1999 داخل عائلة مكونة من 4 أفراد، هم والده ووالدته، وشقيقه وشقيقته.

وعمل والد عمر مرموش لفترة كبيرة في شركة المصرية للاتصالات، كما أنه عمل لمدة 6 سنوات في كندا، لذا يحمل نجم المنتخب الوطني الجنسية الكندية، حيث عاش رفقة والده بالدنمارك.

وكان مرموش أكد في تصريحات تليفزيونية، خلال ظهوره في برنامج "صاحبة السعادة"، أن عائلته لعبت دورا كبيرا في مسيرته، حيث أن والده أنقذ مسيرته بشكل كبير، فحينما كان يبلغ مرموش من العمر 14 عاما فقط، تلقى عرضا لخوض فترة معايشة في أحد أندية السويد، بعد السفر بمفرده، لم تسير الأمور بشكل جيد.

وأكمل مرموش، أن والده وعلى الرغم من أنه كان يطلب منه التركيز في الدراسة بشكل كبير، إلا أنه نصحه بالانتظار في رحلة احترافه ويخوض أول مران مع زملائه وستكون الأمور أفضل بعد ذلك، هو ما فعله مرموش آنذاك.

وفي السياق ذاته لعبت والدة مرموش دورا كبيرا في حياته ومسيرته الرياضية، حيث ذكر مدرس التربية الرياضية لمرموش في وقت سابق، أن والدت مرموش كانت تحرص على التواجد معه في أغلب المباريات، خلال فترة طفولته لدعمه ومساندته". (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

وخلال ظهور عمر مرموش في برنامج "صاحبة السعادة"، أكد أن شقيقه يعد مثله الأعلى وملهمه، مشيرا أنه كان يتمتع بموهبة كبيرة في كرة القدم، لكنه فضل أن يهتم بدراسته بشكل أكبر.

وأكد مرموش أيضًا في البرنامج ذاته، أن شقيقته كانت تحرص باستمرار على دعمه والتواصل معه، لدعمه في مسيرته بكرة القدم ومشواره الاحترافي.

أقرأ أيضًا:

"كنت عارف صفقة إمام".. إبراهيم الصغير يروي كواليس انتقالات بعض اللاعبين بين الأهلي والزمالك

رابطة الأندية تُعلن إيقاف مدرب ولاعب بيراميدز بعد مواجهة بتروجيت