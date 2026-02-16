إعلان

أحمد موسى: 14 محافظًا جديدًا أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي

كتب : محمد أبو بكر

12:35 م 16/02/2026

أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن 14 محافظًا جديدًا أدوا اليوم الإثنين، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال "موسى"، عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس"، الاثنين: "أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، المحافظون الجدد أدوا اليمين الدستورية وعددهم 14 محافظًا جديدًا، إلى جانب عدد من المحافظين الحاليين الذين تم نقلهم إلى محافظات أخرى، وتعيين 6 نواب للمحافظين".

