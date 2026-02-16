أحمد موسى: 14 محافظًا جديدًا أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن 14 محافظًا جديدًا أدوا اليوم الإثنين، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال "موسى"، عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس"، الاثنين: "أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، المحافظون الجدد أدوا اليمين الدستورية وعددهم 14 محافظًا جديدًا، إلى جانب عدد من المحافظين الحاليين الذين تم نقلهم إلى محافظات أخرى، وتعيين 6 نواب للمحافظين".

