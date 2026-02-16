ميرال الفقي الأولى على طب الزقازيق: "هدفي إنقاذ حياة قبل جمع الدرجات"

حققت الطالبة ميرال أيمن الفقي إنجازًا أكاديميًا مميزًا بتصدرها ترتيب الفرقة 53 بكلية الطب جامعة الزقازيق، متفوقة على نحو 1500 طالب وطالبة، مؤكدة أن النجاح الحقيقي يبدأ بالإيمان برسالة الطب قبل السعي وراء الدرجات.

وأوضحت "ميرال" أن سر تفوقها يكمن في الالتزام وتنظيم الوقت والمذاكرة بهدف الفهم العميق، مشيرة: "كنت بذاكرة علشان أنقذ إنسان مش لجمع درجات".

وأضافت "ميرال" أن دراسة الطب مسؤولة، فكل معلومة قد تكون سببًا في إنقاذ حياة إنسان، مؤكدة أن طموحها أن تصبح طبيبة قادرة على اتخاذ القرار الصحيح، وليس مجرد طالب يسعى لأعلى الدرجات.

وعن المستقبل، قالت ميرال إنها لم تحدد تخصصًا بعد، لكنها تميل إلى الابتعاد عن المجالات عالية الضغط، وتحلم بإطلاق مبادرة أو عيادة لتقديم خدمات طبية مجانية للفقراء، انطلاقًا من قناعتها بأن رسالة الطبيب إنسانية قبل كل شيء.

كما أبدت فرحتها بتلقي التهاني من صديقتها أولًا، ثم اتصال رئيس اتحاد الطلاب، مشيرة إلى حبها لمشاهدة المباريات وتشجيع النادي الأهلي في أوقات فراغها.