الداخلية تضبط 7 مليون جنيه عملات أجنبية و9 أطنان دقيق خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي. وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من القضايا في العملات الأجنبية بقيمة تزيد على 7 مليون جنيه خلال 24 ساعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي إطار جهود حماية المستهلكين ومراقبة الأسواق، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاتهم لضبط المخالفات التموينية، وأسفرت عن ضبط قضايا تتعلق بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم ضبط أكثر من 9 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم خلال 24 ساعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.