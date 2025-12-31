أجمل 25 صورة رومانسية لنجوم الأهلي والزمالك مع زوجاتهم في عام 2025

غاب عن 2025.. أجمل 25 صورة رومانسية تجمع محمد عواد وزوجته في 2025

احتفل محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا الحالي بالكريسماس مع زوجته في أجواء رومانسية.

وشارك بسام صورا رومانسية لهما عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات، وعلق: "كل سنه و انتي معايا و جنبي و في ضهري يا روح قلبي و منوره عليا حياتي، حب حياتي".

يذكر أن محمد بسام لم ينضم لقائمة منتخب مصر المشاركة حاليا في بطولة كأس الأمم الأفريقية في المغرب.

وشارك بسام مع المنتخب الثاني في بطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر.