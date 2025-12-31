مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

- -
19:30

القادسية

جميع المباريات

"حب حياتي" 6 صور لاحتفال بسام محمد بالكريسماس مع زوجته

كتب : مصراوي

02:46 ص 31/12/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محمد بسام وزوجته (4)
  • عرض 6 صورة
    محمد بسام وزوجته (3)
  • عرض 6 صورة
    محمد بسام وزوجته (5)
  • عرض 6 صورة
    محمد بسام وزوجته (2)
  • عرض 6 صورة
    محمد بسام وزوجته (6)

احتفل محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا الحالي بالكريسماس مع زوجته في أجواء رومانسية.

وشارك بسام صورا رومانسية لهما عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات، وعلق: "كل سنه و انتي معايا و جنبي و في ضهري يا روح قلبي و منوره عليا حياتي، حب حياتي".

يذكر أن محمد بسام لم ينضم لقائمة منتخب مصر المشاركة حاليا في بطولة كأس الأمم الأفريقية في المغرب.

وشارك بسام مع المنتخب الثاني في بطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد بسام محمد بسام وزوجته محمد بسام بيلعب محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا

