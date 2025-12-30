بعد وفاته اليوم.. من هو حمدي جمعة لاعب النادي الأهلي السابق؟

4 إبريل 2025 نشرت المغربية حنان عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" صورة فنية مع شخصية تبدو في ملامحها أقرب لنجم منتخب مصر وآرسنال السابق محمد النني وهو ما أثار جدلا واسعا حينها.

هنا نستعرض القصة من بدايتها إلى تداولها إعلاميًا.

زوجة النني الثانية تثير الجدل عبر إنستجرام

علقت حنان على الصورة المحيرة: "ممتنة للغاية لرجل أحبني وتقبلني كما أنا بعيوبي ومميزاتي، علمني أبجديات الحياة كأنني لم أكون موجودة قبله، شكرا ياحبيبي وزوجي الغالي".

بعد شهرين نشرت صورة أخرى لكنها أخفت ملامح الوجه برمز "إيموجي" وعلقت: "اللهم اكفنا شر الناس ومكرهم وأذاهم".

ما قرب الشكوك وقتها حول النني أن شقيقته، حبيبة وشروق، كان يتابعان حنان لتتأكد بعدها حيث نشرت صورة واضحة، مؤكدة الخبر.

تأكيد زواج النني الثاني

وقتها، صرح مصدر مقرب من اللاعب، أنه بالفعل تزوج من البلوجر المغربية "حنان" رسميًا، وفضل عدم إعلانه رسميا احتراما وتقديرا لزوجته الأولى وعائلتها، لافتا إلى أنه يفضل عدم نشر صور تجمعهما معًا تجنبًا لإثارة الجدل.

رد فعل الزوجة الأولى

آمال الحناوي زوجة محمد النني الأولى، أبدت رد فعل بعد تداول الخبر وكتبت عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "كل ما يحدث خلف ظهرك يعلمه الله، يمهل ولا يهمل".

زواج النني الأول ممتد منذ أكثر من 14 عامًا تقريبا، وأثمر عن ثلاثة أولاد.

إنستجرام حنان المغربية

بعد تداول خبر الزواج، نشطت البلوجر المغربية على حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات في نشر صور تجمعها بنجم الجزيرة الإماراتي الحالي.

وأنجبت منذ أيام طفلهما الأول ولم تعلن عن اسمه.

وتظهر حنان في ملاعب كرة القدم، حيث تدعم زوجها أحيانا، ومرات أخرى تظهر في المدرجات لتشجيع ودعم منتخب بلادها المغرب.