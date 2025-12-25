ملكة جمال الكون.. 12 صورة لزوجة محمد عواد والجمهور يعلق

موقف طريف بين شيكابالا والفنان أحمد حاتم (صور)

القاهرة - مصراوي

نشرت حنين خالد، زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور الجديدة.

وظهرت حنين وهي في الاستديو أثناء تصوير حلقة برنامجها الإذاعي، بإطلالة أنيقة لاقت إعجاب عدد كبير من المتابعين، الذين تفاعلوا مع الصور و أشادوا بذوقها وأناقتها الدائمة.

وعلق عدد كبير من المتابعين مع الصور، حيث جاءت من أبرز التعليقات: "ملكة جمال الكون".

ويشار إلى أن حنين خالد تشغل منصب مذيعة بإذاعة "صوت الزمالك"، التي تحظى بنسبة متابعة واسعة بين جماهير القلعة البيضاء.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق سموحة، اليوم الخميس الموافق 25 ديسمبر، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.