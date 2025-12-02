مباريات الأمس
زوجة إمام عاشور تحتفل بانضمامه لقائمة منتخب مصر استعدادا أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

04:19 ص 02/12/2025
    إمام عاشور وزوجته
    إمام عاشور وزوجته
    إمام عاشور وزوجته
    إمام عاشور وزوجته
    إمام عاشور وزوجته (2) (1)

احتفت ياسمين حافظ زوجة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر إمام عاشور، بعودة زوجها لقائمة منتخب مصر بعد غياب طويل خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابة.

ونشر حافظ عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للقائمة التي اختارها حسام حسن وكتبت: "الحمد لله يا حبيبي".

وكان حسام حسن، أعلن أمس الإثنين 1 ديسمبر الجاري، قائمة منتخب مصر للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا، المقرر انطلاقها في نهاية شهر ديسمبر الجاري.

وتقام بطولة أمم أفريقيا بالمغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، أنجولا وزيمبابوي".

