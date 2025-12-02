زوجة إمام عاشور تحتفل بانضمامه لقائمة منتخب مصر استعدادا أمم أفريقيا

بينهم نجوم تزوجوا للمرة الثانية.. 23 صورة من حفلات زفاف نجوم الأهلي والزمالك

احتفت ياسمين حافظ زوجة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر إمام عاشور، بعودة زوجها لقائمة منتخب مصر بعد غياب طويل خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابة.

ونشر حافظ عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للقائمة التي اختارها حسام حسن وكتبت: "الحمد لله يا حبيبي".

وكان حسام حسن، أعلن أمس الإثنين 1 ديسمبر الجاري، قائمة منتخب مصر للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا، المقرر انطلاقها في نهاية شهر ديسمبر الجاري.

وتقام بطولة أمم أفريقيا بالمغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، أنجولا وزيمبابوي".

