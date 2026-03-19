فيديو مشاجرة الأجرة ينتهي بضبط سائق توك توك في البساتين

كتب : مصراوي

11:06 م 19/03/2026

سائق توك توك متهم بسب سيدة

كشفت تحريات مباحث القاهرة ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن اعتداء سائق توك توك على سيدة بالسب لخلاف حول الأجرة معها بالقاهرة والتحدث بشكل غير لائق مع المواطنين حال نهرهم له.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

فيديو قد يعجبك



"تلاحظها أثناء المشي".. 5 علامات خفية تدل على ارتفاع الكوليسترول
هددوا باغتيال بوتين.. كيف نقرأ لعبة الروليت الروسية الإسرائيلية في حرب
أكاذيب إخوانية جديدة.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو مفبرك منسوب لضابط
الفيفا يحسم الجدل بشأن فرض عقوبات على الأندية الإسرائيلية في فلسطين
كيف يحارب الرمان نقص الحديد؟.. اكتشف الفوائد
أمطار خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس أول أيام عيد الفطر
هددوا باغتيال بوتين.. كيف نقرأ لعبة الروليت الروسية الإسرائيلية في حرب إيران؟
بين الردع والوساطة.. كواليس زيارة السيسي للإمارات تحت نيران حرب إيران
من أبوظبي إلى الدوحة.. تحرك مصري عاجل لدعم الخليج ووقف التصعيد