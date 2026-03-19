كشفت تحريات مباحث القاهرة ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن اعتداء سائق توك توك على سيدة بالسب لخلاف حول الأجرة معها بالقاهرة والتحدث بشكل غير لائق مع المواطنين حال نهرهم له.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

