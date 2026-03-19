حزب المؤتمر: جولات الرئيس السيسي في الخليج تعكس دبلوماسية الفعل

كتب : عمرو صالح

11:02 م 19/03/2026

اللواء الدكتور رضا فرحات

أشاد الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، بالجولات الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى دول الخليج، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا متقدمًا للدبلوماسية المصرية القائمة على "الفعل المباشر"، وليس الاكتفاء بالتحركات التقليدية أو الرسائل غير المباشرة.

وأشار "فرحات"، في بيان اليوم، إلى أن توقيت هذه الجولة يحمل دلالات استراتيجية مهمة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات معقدة ومتسارعة، موضحًا أن تحرك القيادة المصرية بهذا الزخم والتنسيق يعكس إدراكًا عميقًا لطبيعة المرحلة الإقليمية، التي تتطلب تواصلًا مباشرًا وبناء تفاهمات سريعة مع الأشقاء، لضمان احتواء التوترات ومنع اتساع دوائر الصراع.

وأضاف أن هذه الجولة تؤكد قدرة مصر على الجمع بين حماية الأمن القومي ودعم استقرار محيطها العربي، وأن اللقاءات التي عقدها الرئيس السيسي مع قادة الإمارات وقطر تعكس مكانة القاهرة كركيزة أساسية في منظومة العمل العربي المشترك، وقوة توازن قادرة على تقريب وجهات النظر وبناء مسارات توافقية في القضايا الشائكة، خاصة في ظل تعقيد المشهد الإقليمي وتشابك المصالح الدولية.

ولفت إلى أن الجولة تعكس أيضًا ثقة الدول العربية في الدور المصري وقدرته على إدارة الملفات الحساسة بحكمة وهدوء، مؤكدًا أن مصر تواصل أداء دورها التاريخي كصمام أمان للمنطقة، ليس فقط عبر المواقف السياسية، ولكن من خلال تحركات عملية تدعم الاستقرار وتعزز فرص التنمية.

وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر، على أن التحرك المصري يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الشراكات العربية وتكريس مفهوم الأمن الجماعي، موضحًا أن أمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وهو ما يفسر الحضور الفاعل والمباشر للرئيس في قلب الأحداث.

واختتم "فرحات"، تأكيده أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تواصل ترسيخ مكانتها كدولة محورية قادرة على التأثير وصناعة الفارق، من خلال دبلوماسية نشطة ورؤية واقعية تضع مصلحة الشعوب العربية واستقرارها في صدارة الأولويات.

