علق محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على زيارة زميله السابق محمد بركات له، أمس الثلاثاء 16 ديسمبر الجاري، خلال تواجده في قطر لمتابعة بطولة كأس العرب.

ونشر محمد أبو تريكة عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة محمد بركات وكتب: "والله زمان يا كوتة يا زئبقي".

ويعيش النجم المصري محمد أبو تريكة في قطر، رفقة عائلته حيث يعمل ضمن فريق تحليل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية".

ومن جانبه يتواجد محمد بركات حاليا في قطر، لتحليل بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر، ضمن فريق قنوات "الكأس" القطرية.

وتقام النسخة الحالية من بطولة كأس العرب 2025 في قطر، خلال الفترة من 1 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

