"قصص متفوتكش".. موقف بابلو الصباغ من الانتقال إلى الأهلي.. وعصام الحضري

تحدث راضي الجعايدي نجم الترجي وتونس الأسبق، عن توقعه لـ مشوار منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب والمقرر لها خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير المقبل.

وقال الجعايدي في تصريحات خاصة لـ مصراوي:" أعتقد أن مصر تمتلك المؤهلات للذهاب بعيدًا نعم، بالطبع".

وأضاف نجم نسور قرطاج الأسبق:" أعتقد أن خبرتهم، وانضباطهم، وجودة قائدهم بما في ذلك محمد صلاح، تمكنهم من الوصول إلى أبعد مدى ممكن".

وأكد الجعايدي:" لا يجب الاستهانة بمصر بالنسبة لي، لأنه حتى لو لم تكن في أفضل حالاتها، أعتقد أن مصر تملك الأدوات اللازمة للوصول على الأقل إلى نصف النهائي، والاستفادة من القادة".

وعن المدير الفني للفراعنة حسام حسن: " مدرب يتمتع بشخصية قوية وهوية تكتيكية وفنية حقيقية، وبالأخص الهوية المصرية".

وأتم حديثه قائلاً:" لذا، يجلب عليهم الأكثارمن الحدة والانضباط والتنسيق في التحولات الدفاعية والهجومية، ويمكن للمنتخب المصري أن يتطور تحت قيادة حسام حسن مع تحقيق الكثير من النجاحات".