مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

المغرب (الثاني)

1 0
16:30

سوريا

كأس العرب

فلسطين

1 2
19:30

السعودية

كأس رابطة الأندية

وادي دجلة

1 2
20:00

بتروجت

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

1 3
19:45

ريال بيتيس

الدوري الأوروبي

يونج بويز

1 0
19:45

ليل

الدوري الأوروبي

سلتيك

0 3
22:00

روما

الدوري الأوروبي

بازل

1 1
22:00

أستون فيلا

جميع المباريات

"لا يجب الاستهانة بهم".. الجعايدي يكشف توقعاته لمشوار منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية

كتب : نهي خورشيد

09:21 م 11/12/2025
  عرض 7 صورة
  
    مران منتخب مصر (7)
  مران منتخب مصر (8)
    مران منتخب مصر (8)
  مران منتخب مصر (2)
    مران منتخب مصر (2)
  مران منتخب مصر
    مران منتخب مصر
  مران منتخب مصر 1
    مران منتخب مصر 1
  مران منتخب مصر 4
    مران منتخب مصر 4

تحدث راضي الجعايدي نجم الترجي وتونس الأسبق، عن توقعه لـ مشوار منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب والمقرر لها خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير المقبل.

وقال الجعايدي في تصريحات خاصة لـ مصراوي:" أعتقد أن مصر تمتلك المؤهلات للذهاب بعيدًا نعم، بالطبع".

وأضاف نجم نسور قرطاج الأسبق:" أعتقد أن خبرتهم، وانضباطهم، وجودة قائدهم بما في ذلك محمد صلاح، تمكنهم من الوصول إلى أبعد مدى ممكن".

وأكد الجعايدي:" لا يجب الاستهانة بمصر بالنسبة لي، لأنه حتى لو لم تكن في أفضل حالاتها، أعتقد أن مصر تملك الأدوات اللازمة للوصول على الأقل إلى نصف النهائي، والاستفادة من القادة".

وعن المدير الفني للفراعنة حسام حسن: " مدرب يتمتع بشخصية قوية وهوية تكتيكية وفنية حقيقية، وبالأخص الهوية المصرية".

وأتم حديثه قائلاً:" لذا، يجلب عليهم الأكثارمن الحدة والانضباط والتنسيق في التحولات الدفاعية والهجومية، ويمكن للمنتخب المصري أن يتطور تحت قيادة حسام حسن مع تحقيق الكثير من النجاحات".

راضي الجعايدي نجم الترجي السابق كأس الأمم الإفريقية مشوار منتخب مصر بالأمم الإفريقية

