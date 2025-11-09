تعليق مفاجيء من زوجة محمد عواد على هدف بن شرقي في الزمالك

"اتخضوا من صويتي".. أول تعليق من زوجة مروان عطية بعد تسجيله الهدف الثاني

"كالعادة".. أول تعليق من شوبير على تتويج الأهلي بكأس السوبر المصري

"ياعيني فاكرين نفسهم أبطال".. تعليق ساخر من زوجة عواد على تتويج الأهلي

أول تعليق لشقيقة محمد هاني بعد تتويج الأهلي بكأس السوبر المصري

علقت زوجة محمد عواد الإعلامية حنين خالد على هدف أشرف بن شرقي في مرمى نادي الزمالك، وذلك برمز ساخر، عبر خاصية ستوري حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وجاء تعليق زوجة عواد بعدما كتبت تعليقا أيضًا: "ولما بنقول بتكسبوا بالتحكيم طب العبها صح يا بتزعلوا... حكم متبينهاش أوى كدة".

وفاز النادي الأهلى على نادي الزمالك بهدفين دون رد يتوج ببطولة كأس السوبر المصري التي أقيمت في الإمارات.