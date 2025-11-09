مباريات الأمس
كأس السوبر المصرى

الأهلي

2 0
17:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

4 0
16:00

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

0 0
17:15

ريال مدريد

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

1 1
22:00

برشلونة

تعليق مفاجيء من زوجة محمد عواد على هدف بن شرقي في الزمالك

كتب : نهي خورشيد

08:37 م 09/11/2025
  عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    الإعلامية حنين خالد زوجة حارس مرمى الزمالك محمد عواد
  • عرض 25 صورة
    الإعلامية حنين خالد زوجة حارس مرمى الزمالك محمد عواد
  • عرض 25 صورة
    الإعلامية حنين خالد زوجة حارس مرمى الزمالك محمد عواد
  • عرض 25 صورة
    الإعلامية حنين خالد زوجة حارس مرمى الزمالك محمد عواد
  • عرض 25 صورة
    زوجة محمد عواد
  • عرض 25 صورة
    زوجة محمد عواد
  • عرض 25 صورة
    زوجة محمد عواد
  • عرض 25 صورة
    زوجة محمد عواد
  • عرض 25 صورة
    زوجة محمد عواد (40)
  • عرض 25 صورة
    زوجة محمد عواد (44)
  • عرض 25 صورة
    زوجة محمد عواد (41)
  • عرض 25 صورة
    زوجة محمد عواد (42)
  • عرض 25 صورة
    زوجة محمد عواد (20) (1)
  • عرض 25 صورة
    زوجة محمد عواد (22) (1)
  • عرض 25 صورة
    زوجة محمد عواد (37)
  • عرض 25 صورة
    زوجة محمد عواد (39)
  • عرض 25 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد
  • عرض 25 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد
  • عرض 25 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد
  • عرض 25 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد
  • عرض 25 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد
  • عرض 25 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد
  • عرض 25 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد
  • عرض 25 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد

علقت زوجة محمد عواد الإعلامية حنين خالد على هدف أشرف بن شرقي في مرمى نادي الزمالك، وذلك برمز ساخر، عبر خاصية ستوري حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وجاء تعليق زوجة عواد بعدما كتبت تعليقا أيضًا: "ولما بنقول بتكسبوا بالتحكيم طب العبها صح يا بتزعلوا... حكم متبينهاش أوى كدة".

وفاز النادي الأهلى على نادي الزمالك بهدفين دون رد يتوج ببطولة كأس السوبر المصري التي أقيمت في الإمارات.

الزمالك الأهلي زوجة محمود عواد حنين خالد هدف بن شرقي نتيجة مباراة الاهلي والزمالك كأس السوبر المصري

