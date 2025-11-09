تعليق مفاجيء من زوجة محمد عواد على هدف بن شرقي في الزمالك
كتب : نهي خورشيد
علقت زوجة محمد عواد الإعلامية حنين خالد على هدف أشرف بن شرقي في مرمى نادي الزمالك، وذلك برمز ساخر، عبر خاصية ستوري حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وجاء تعليق زوجة عواد بعدما كتبت تعليقا أيضًا: "ولما بنقول بتكسبوا بالتحكيم طب العبها صح يا بتزعلوا... حكم متبينهاش أوى كدة".
وفاز النادي الأهلى على نادي الزمالك بهدفين دون رد يتوج ببطولة كأس السوبر المصري التي أقيمت في الإمارات.