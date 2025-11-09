علق الإعلامي عمرو أديب على تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على غريمه الزمالك بهدف نظيف في الشوط الأول من مواجهة نهائي كأس السوبر المصري، والمقامة بينهما حالياً على ستاد محمد بن زايد بأبوظبي.

وكتب عمرو عبر حسابه على منصة "إكس":معلش ياولاد استحملوا احنا بنلاعب فرقه ما بتشتريش غير مهاجمين !".

والجدير بالذكر أن الهدف الأول للقلعة الحمراء جاء عن طريق النجم المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول من اللقاء.