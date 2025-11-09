مباريات الأمس
كأس السوبر المصرى

الأهلي

2 0
17:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

4 0
16:00

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

0 0
17:15

ريال مدريد

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

"استحملوا يا ولاد".. عمرو أديب يعلق على تقدم الأهلى على الزمالك في نهائي السوبر المصري

كتب : نهي خورشيد

07:16 م 09/11/2025

الإعلامي عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب على تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على غريمه الزمالك بهدف نظيف في الشوط الأول من مواجهة نهائي كأس السوبر المصري، والمقامة بينهما حالياً على ستاد محمد بن زايد بأبوظبي.

وكتب عمرو عبر حسابه على منصة "إكس":معلش ياولاد استحملوا احنا بنلاعب فرقه ما بتشتريش غير مهاجمين !".

والجدير بالذكر أن الهدف الأول للقلعة الحمراء جاء عن طريق النجم المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول من اللقاء.

