درب فريق إسرائيلي .. أبرز المعلومات عن مدرب حراس مرمى الزمالك الجديد

كتب : هند عواد

11:41 م 04/11/2025
    مدرب حراس الزمالك فيتور بيريرا
    مدرب حراس الزمالك فيتور بيريرا
    مدرب حراس الزمالك فيتور بيريرا
    مدرب حراس الزمالك فيتور بيريرا
    مدرب حراس فاركو السابق والزمالك الحالي فيتور بيريرا
    مدرب حراس الزمالك فيتور بيريرا عند حائط المبكى
    مدرب حراس الزمالك فيتور بيريرا
    بروفايل مدرب حراس الزمالك على ترانسفير
    بروفايل مدرب حراس الزمالك على ترانسفير
    مدرب حراس الزمالك الجديد أثناء عمله مدربا لفريق مكابي تل أبيب

أعلن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي، تعيين البرتغالي فيتور بيريرا مدربًا لحراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم.

ووصل فيتور بيريرا، إلى فندق إقامة بعثة نادي الزمالك في أبو ظبي، على أن يكون رفقة الجهاز الفني بداية من مران الغد، استعدادًا لمواجهة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وامتلك فيتور بيريرا، خبرة تدريبية في المنطقة العربية، إذ أنه تولى تدريب حراس مرمى ناديي الهلال السعودي وفاركو المصري، كما سبق له العمل في الدوري القطري.

وحقق فيتور بيريرا عدة إنجازات مع الهلال السعودي، أبرزها كأس الملك 2024، الدوري السعودي 2023-2024، وكأس السوبر السعودي 2024.

ووفقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي، عمل مدرب حراس مرمى الزمالك الجديد ضمن الجهاز الفني لنادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي، خلال الفترة من 11 فبراير 2017 حتى 30 يونيو من نفس العام.

وقاد فيتور بيريرا تدريب حراس مرمى فريق مكابي تل أبيب، في 10 مباريات فقط، وذلك ضمن الجهاز الفني للأنجولي ليتو فيديجال، وبعدها رحل الثنائي عن الفريق وتوليا تدريب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

ونشر فيتور بيريرا، صورته وهو يصلي أمام حائط البراق في الأراضي المتحلة، وذلك بتاريخ 9 مارس 2017، عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام"، وكتب: "حفظنا الله جميعا".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

