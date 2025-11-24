"ميحبوش الرجال".. "ستوري" مثير من دغموم بعد استبعاده من قائمة الجزائر

لفتت حنين خالد الأنظار منذ بداياتها في مجال الإعلام، إذ تخرجت في كلية الإعلام، قسم الإذاعة والتلفزيون، وبدأت مسيرتها المهنية كمقدمة برامج.

انطلقت حنين خالد في قناة الحدث، ثم انتقلت إلى قناة النهار، قبل أن تقدم برنامج بودكاست بعنوان "إيجي". وتعمل حاليا مذيعة راديو في القناة الإذاعية الخاصة بنادي الزمالك.

وازداد اهتمام الجمهور بها بعد زواجها من لاعب الزمالك محمد عواد عام 2017، حيث بدأت الظهور في مناسبات النادي عقب انتقال عواد رسميا إلى الزمالك عام 2019.

وأنجبت حنين خالد طفل من محمد عواد أسمه مراد.

وأثبتت حنين حضورها الإعلامي من خلال برنامجها الإذاعي على محطة "صوت الزمالك"، حيث حققت نجاحا ملحوظا.

ومؤخرا أثارت الجدل بعد تعليقها على فوز الأهلي بكأس السوبر المصري على حساب الزمالك، إذ قالت إن احتفالات الأهلي وجماهيره "ملهاش طعم"، وهو ما تسبب في موجة واسعة من الانتقادات من جماهير القلعة الحمراء.