مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

فلسطين

- -
18:00

ليبيا

كأس العرب

الكويت

- -
15:00

موريتانيا

دوري أبطال أوروبا

تشيلسي

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

سخرت من فوز الأهلي على الزمالك.. من هي زوجة محمد عواد؟

كتب- محمد عبد السلام:

06:20 ص 24/11/2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد (4)
  • عرض 25 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد (5)
  • عرض 25 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد (6)
  • عرض 25 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد (7)
  • عرض 25 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد (8)
  • عرض 25 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد (9)
  • عرض 25 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد (10)
  • عرض 25 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد (11)
  • عرض 25 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد (3)
  • عرض 25 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد (12)
  • عرض 25 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد (14)
  • عرض 25 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد (15)
  • عرض 25 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد (16)
  • عرض 25 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد (17)
  • عرض 25 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد (18)
  • عرض 25 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد (19)
  • عرض 25 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد (20)
  • عرض 25 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد (21)
  • عرض 25 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد (22)
  • عرض 25 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد (13)
  • عرض 25 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد (24)
  • عرض 25 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد (25)
  • عرض 25 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد (2)
  • عرض 25 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد (23)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لفتت حنين خالد الأنظار منذ بداياتها في مجال الإعلام، إذ تخرجت في كلية الإعلام، قسم الإذاعة والتلفزيون، وبدأت مسيرتها المهنية كمقدمة برامج.

انطلقت حنين خالد في قناة الحدث، ثم انتقلت إلى قناة النهار، قبل أن تقدم برنامج بودكاست بعنوان "إيجي". وتعمل حاليا مذيعة راديو في القناة الإذاعية الخاصة بنادي الزمالك.

أبرز المعلومات عن زوجة محمد عواد حارس مرمى الزمالك

وازداد اهتمام الجمهور بها بعد زواجها من لاعب الزمالك محمد عواد عام 2017، حيث بدأت الظهور في مناسبات النادي عقب انتقال عواد رسميا إلى الزمالك عام 2019.

وأنجبت حنين خالد طفل من محمد عواد أسمه مراد.

وأثبتت حنين حضورها الإعلامي من خلال برنامجها الإذاعي على محطة "صوت الزمالك"، حيث حققت نجاحا ملحوظا.

ومؤخرا أثارت الجدل بعد تعليقها على فوز الأهلي بكأس السوبر المصري على حساب الزمالك، إذ قالت إن احتفالات الأهلي وجماهيره "ملهاش طعم"، وهو ما تسبب في موجة واسعة من الانتقادات من جماهير القلعة الحمراء.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حنين خالد زوجة محمد عواد من هي زوجة محمد عواد الزمالك الأهلي إنستجرام زوجة عواد حنين خالد زوجة محمد عواد

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

4 قرارات وكواليس صادمة.. بيان عاجل من النيابة العامة في واقعة تلاميذ مدرسة السلام
الوطنية للانتخابات: 86 شكوى في اليوم الأول من المرحلة الثانية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة
الدعم السريع تعلن قبول هدنة إنسانية لـ 3 أشهر ووقف الأعمال القتالية
فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات
الأرصاد تحذر من سيول محتملة وأمطار رعدية على هذه المناطق
جمع بطاقات ومبالغ مالية.. الداخلية تكشف شبكة تلاعب بالأصوات لصالح مرشحين في المحلة
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية