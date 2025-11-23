بعد دعمها الأخير..23 صورة لأجمل المواقف بين إمام عاشور وزوجته

وجه إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة شكر إلى جماهير الفريق وزملائه بالفريق، بعد عودته للمشاركة في المباريات بعد غياب، خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة.

وكان إمام عاشور عاد للمشاركة في المباريات رفقة المارد الأحمر، بعد غياب استمر لمدة 69 يوما، عقب تعرضه للإصابة بفيروس A.

ونشر عاشور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له من المباراة وكتب: "الحمد لله على الرجوع للعب، شكرا لكل الناس اللي ساندتني، زمايلي، كل الفريق، وجمهور الأهلي العظيم".

واختتم عاشور: "ربنا يوفقني الفترة الجاية وأقدر أقدم أفضل ما عندي".

واستهل المارد الأحمر مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بالفوز على حساب نظيره شبيبة القبائل الجزائري، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ونجح إمام عاشور في تسجيل الهدف الرابع للمارد الأحمر، في مرمى فريق شبيبة القبائل الجزائري، مسجلا أول أهدافه مع الفريق في الموسم الحالي.

