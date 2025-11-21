مباريات الأمس
إعلان

13 صور ترصد تعدي جماهير نادي المنصورة على المدير الفني

كتب - محمد عبد السلام:

10:41 م 21/11/2025
أقيمت اليوم الجمعة الموافق 21 نوفمبر، مباراة الترسانة أمام نظيره المنصورة، وحسم التعادل السلبي المباراة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر في دوري المحترفين المصري.

تعدي جماهير نادي المنصورة على المدير الفني

وبعد انتهاء المباراة نشبت مشاجرة أمام نادي الترسانة، حيث تعدي جماهير المنصورة على الكابتن ياسر عبد الواحد المدير الفني لنادي المنصورة بالأيدي بسبب عدم ارضائهم بنتيجة المباراة.

وبعد انتهاء المباراة بالتعادل السبلي رفع فريق الترسانة نقاطه إلى 17 نقطة ليحتل المركز الحادي عشر، بينما رفع فريق المنصورة نقاطه إلى 20 ليحتل المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري.

نادي المنصورة نادي الترسانة مباراة المنصورة والترسانة دوري الدرجة الثانية

