أشرف حكيمي يخطف الأنظار رفقة والدته في حفل جوائز الأفضل بأفريقيا

خطف النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، الأنظار بشكل كبير اليوم، خلال تسلمه جائزة أفضل لاعب في القارة الأفريقية 2025.

وصعد حكيمي إلى منصة التتويج، لتسلم جائزة أفضل لاعب في القارة الأفريقية خلال العام الحالي 2025، بصعوبة متأثرا بالإصابة التي تعرض لها في وقت سابق، خلال مشاركته مع باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ.

ولم يخطف حكيمي الأنظار بسبب ظهوره متأثرا بالإصابة فقط، لكن بسبب لقطته الرائعة رفقة والدته، قبل الصعود إلى منصة التتويج لتسلم الجائزة.

وحرص حكيمي، على تقبيل رأس والدته التي صاحبته في الحفل، قبل أن يتجه إلى لتسلم الجائزة، وسط حالة من الفخر الشديد الذي غمرت وجهها وهى ترى نجلها متوجا بجائزة الأفضل في أفريقيا.

وتوج حكيمي اليوم بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، خلال الحفل الذي أقيم في مدينة الرباط المغربية، متفوقا على الثنائي محمد صلاح لاعب ليفربول وفيكتور أوسيمين لاعب جالاطا سراي.

وتعد هذه المرة الأولى في التاريخ، التي يتوج بها النجم المغربي حكيمي بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، بعدما حصد المركز الثاني من قبل.

