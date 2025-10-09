"قصص متفوتكش".. تصريح مثير للجدل من حسام حسن.. ورقم قياسي لصلاح

زيارة خاصة من سيد عبد الحفيظ إلى حسن شحاتة في المستشفى

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم، رقم قياسي لمحمد صلاح، وتصريح مثير للجدل من حسام حسن.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

"الأول تاريخيا".. محمد صلاح يسجل رقما قياسيا في تصفيات كأس العالم

واصل النجم المصري محمد صلاح قائد المنتخب الوطني، تحطيم الأرقام القياسية رفقة الفراعنة، بعد هدفيه أمام منتخب جيبوتي، في تصفيات كأس العالم 2026.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

ليفربول يهنئ محمد صلاح بالصعود إلى كأس العالم 2026

هنأ الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، نجمه الدولي المصري محمد صلاح، بمناسبة صعود الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم 2026.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

تصريح مثير للجدل من حسام حسن بعد التأهل لكأس العالم.. ماذا قال؟

عبّر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بتأهل الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم 2026، موجّهًا رسالة شكر إلى الجماهير المصرية التي ساندت الفريق طوال مشوار التصفيات.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"بعد التأهل للمونديال".. قرار مرتقب من الجهاز الفني لمنتخب مصر بخصوص محمد صلاح

يفكر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، في إراحة قائد المنتخب محمد صلاح، في مباراة غينيا بيساو المقبلة، بعد ضمان التأهل للمونديال عقب الفوز على جيبوتي اليوم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"رقص وموسيقى".. فرحة قوية من لاعبي منتخب مصر داخل غرف الملابس بعد التأهل للمونديال

تسيطر حالة من السعادة في الفترة الحالية، على الشعب المصري وبشكل خاص منتخب مصر، بعد ضمان التأهل بشكل رسمي إلى كأس العالم 2026.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

ماذا قال حسن شحاتة عقب تأهل منتخب مصر لكأس العالم؟

وجّه الكابتن حسن شحاتة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم 2026، مشيدًا بدعمه المتواصل للرياضة المصرية والمنتخب الوطني.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

فرحة الصعود إلى المونديال.. رقم تاريخي لحسام حسن ولقطة طريفة لمصطفى محمد (فيديو)

نجح المنتخب المصري في تحقيق فوزا كبيرا أمس الأربعاء، على حساب منتخب جيبوتي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين في التصفيات المؤهلة للمونديال، ليضمن الفراعنة التأهل بشكل رسمي للمونديال.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.