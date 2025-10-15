مباريات الأمس
دوري القسم الثاني-أ

مسار

- -
18:00

السكة الحديد مودرن

دوري القسم الثاني-أ

مالية كفر الزيات

- -
15:30

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ

أسوان

- -
15:30

بترول أسيوط

جميع المباريات

"البيرث دي جيرل".. محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاد مكة في المنزل

كتب : نهي خورشيد

10:38 م 15/10/2025

محمد صلاح

احتفل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، بعيد ميلاد نجلته الأولى "مكة" في أجواء عائلية بالمنزل.

وشارك صلاح متابعيه عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة من احتفاله بعيد ميلاد مكة مع بالونة باللون الزهري تحمل عبارة"البيرث دي جيرل".

وكان محمد صلاح وزوجته "ماجي" احتفلا قبل أيام قليلة بصعود منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حفل غنائي أقيم على ستاد القاهرة الدولي، وذلك عقب انتهاء مواجهة غينيا بيساو بفوز الفراعنة بهدف نظيف.

محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاد مكة

محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاد مكة محمد صلاح نجم ليفربول محمد صلاح على إنستجرام

