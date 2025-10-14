محمد صلاح ينشر صورا من إجازته الصيفية في الجونة.. ونجم الأهلي يعلق

حرص محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، على قضاء إجازته الصيفية في مصر، بعد التأهل لكأس العالم 2026.

ونشر صلاح 4 صور من قضائه الإجازة الصيفية في المدينة الساحلية الجونة، وعلق مروان عطية نجم الأهلي برموز تعبيرية "قلب أحمر".

وكان احتفل منتخب مصر بالصعود إلى كأس العالم، بعد مباراة الفوز على غينيا بيساو بهدف دون رد على استاد القاهرة الدولي.

واصطحب أسطورة ليفربول زوجته التي حرصت على مساندته في الاحتفال بالتأهل الرابع للفراعنة للمونديال عبر التاريخ.

