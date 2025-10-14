مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

2 0
19:00

بنين

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب أفريقيا

2 0
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

- -
22:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
22:00

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-آسيا

قطر

- -
20:00

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا

السعودية

- -
21:45

العراق

محمد صلاح ينشر صورا من إجازته الصيفية في الجونة.. ونجم الأهلي يعلق

كتب : محمد القرش

06:40 م 14/10/2025
حرص محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، على قضاء إجازته الصيفية في مصر، بعد التأهل لكأس العالم 2026.

ونشر صلاح 4 صور من قضائه الإجازة الصيفية في المدينة الساحلية الجونة، وعلق مروان عطية نجم الأهلي برموز تعبيرية "قلب أحمر".

وكان احتفل منتخب مصر بالصعود إلى كأس العالم، بعد مباراة الفوز على غينيا بيساو بهدف دون رد على استاد القاهرة الدولي.

واصطحب أسطورة ليفربول زوجته التي حرصت على مساندته في الاحتفال بالتأهل الرابع للفراعنة للمونديال عبر التاريخ.

محمد صلاح صلاح إجازة محمد صلاح منتخب مصر مروان عطية

