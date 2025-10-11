وسط كل الصعوبات التي يمر بها الشعب الفلسطيني من هجمات عدوانية مستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال الفترة الماضية وقبل إعلان وقف إطلاق النار، إلا أنهم لا يزالون يواجهون الصعوبات والضغوطات بالابتسامة التي لا تفارق وجه كل أفراد هذا الشعب.

ومن بين الأمور التي لا تزال ترسم الابتسامة على وجه أبناء هذا الشعب، ممارسة الرياضة وهو ما ظهر خلال الساعات القليلة الماضية، بعد خروج محمد الدلو، ومشاركته فيديو بسيط وهو يمنح نجله جهاد قميص النادي الأهلي وعليه رقم محمد مجدى أفشة لاعب الفريق.

وبعد ساعات قليلة من انتشار الفيديو، بات الدلو ونجله، حديث الوسط الرياضي المصري بشكل عام، خاصة بعد تواصل نجم النادي الأهلي معهما وإظهار قدر كبير من الحب لهما، ودعوتهم لزيارة مصر في أقرب وقت ممكن.

وكشف محمد اللو صاحب الفيديو، في تصريحات خاصة لمصراوي، كواليس هذا الفيديو وكافة الأمور المتعلقة به، حيث قال: "انا محب وعاشق للنادي الأهلي منذ طفولتي، ونجلي جهاد ولد في الحرب بوقت لم يكن له أي فرصة لقاء أوقات فرح وسعادة بشكل كبير، خاصة وأن أغلب أيامه منذ ولادته قضاها نزوح خيام ودمار".

وأضاف: "طول عمري بحلم أن ابني يطلع بيحب الأهلي زيي، علشان كده كنت حريص على تقديم تيشرت النادي الأهلي هدية له، لأن هذا القميص يمثل لي شيئ كبير والأهلي بالنسبالي حياة، لكنني لم أكن أتوقع أن يترك الفيديو هذا الصدى الواسع بين المتابعين".

وعن استجابة محمد مجدى أفشة، لرغبة والد جهاد بالحصول على قميص اللاعب، قال: "هذه الاستجابة السريعة لم أكن أتوقعها، لكن أفشة شخص رائع ورجل وطني بامتياز، نحن هنا نعلم حبه لأهل غزة ولفلسطين".

وتابع: "مكالمة أفشة بالنسبة لي، كان شعوري في هذا الوقت لا يوصف، وهو شعور يخفف علينا الألم الذي نعيشه في الفترة الماضية، من فقد الأهل ونزح البيوت، وكانت بمثابة مكالمة تعيد الروح للجسد".

وواصل: "على الرغم من أن الكهرباء غير موجودة في غزة منذ عامين، إلا أننا هنا لا يمكن أن نفوت أي مباراة مهمة يخوضها النادي الأهلي، نحرص على متابعة أغلب المباريات، عن طريق شبكات الانترنت، على الرغم من الصعوبة التي نلقاها أيضًا في هذا الأمر".

ويطمح محمد الدلو، في زيارة مصر خلال الفترة المقبلة لزيارة النادي الأهلي ومقابلة نوجه، كذلك مساعدة شقيقه المصاب وعلاجه، حيث يقول: "إن شاء الله أتمكن من تحقيق أمنية جهاد بزيارة مصر وزيارة النادي الأهلي".

ويحكي محمد كواليس معاناته خلال الفترة الماضية، في ظل ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيقول: "أنا فقدت أهلي في هجمات جيش الاحتلال في السنوات الماضية، خسرت والدي وأخوتي الشباب، يتبقى أمي وأخوتي البنات وأخ ولد واحد مصاب حاليا".

وكان الصحفي الفلسطيني، آنس النجار، نشر أمس الجمعة، فيديو للطفل الفلسطيني وهو يرتدي قميص أفشة وكتب: "أنا أخر الشهر نازل مصر إن شاء الله، لازم أحضر مباراة للأهلي من الاستاد، وخد تي شيرت أفشة أوصلوا لجهاد إبن صديقي محمد الدلو". (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

