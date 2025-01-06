"كان عليها أن تدفع دائما".. قصة حب برونو فيرنانديز لاعب اليونايتد وزوجته

استقبل النجم النرويجي إيرلنج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، منذ عدة أيام مولوده الأول، من زوجته إيزابيل هوجسينج.

وعلى الرغم من انتشار خبر استقبال النجم النرويجي لمولوده الأول، إلا أنه لم يقم بالإعلان بشكل رسمي عن هذا الأمر حتى الأن، ولكن جاء الإعلان من خلال مدربه بالفريق بيب جوارديولا المدير الفني لمان سيتي.

جوارديولا يعلن عن استقبال هالاند مولوده الأول

وعقب مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره ليستر سيتي، يوم 30 ديسمبر الماضي، قال جوارديولا في تصريحات عقب نهاية المباراة، إيرلنج أصبح أبًا للمرة الأول منذ أيام قليلة وهذه أيام مثيرة بالنسبة له.

وكان هالاند أعلن في أكتوبر الماضي 2024، أنه ينتظر مولوده الأول من زوجته إيزابيل هوجسينج، عقب مباراة منتخب بلاده أمام سلوفينيا.

من هى زوجة إيرلنج هالاند؟

وتدعى زوجة إيرلنج هالان "إيزابيل هوجسينج جونسن"، تبلغ من العمر 20 عامًا، فهى من مواليد 15 يوليو عام 2004، بمدينة برين النرويجية.

وتمارس إيزابيل كرة القدم في صفوف فريق برين النرويجي، الذي بدأ فيه هالاند مشواره في كرة القدم، والذي تعرفه بداخله على زوجته.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية في وقت سابق، أن زوجة النجم النرويجي هالاند سبق لها العمل في متجر للأزياء والملابس.

قصة حب هالاند وزوجته إيزابيل جونسن

وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية، في وقت سابق أن هالاند يعرف صديقته منذ الطفولة، على الرغم من إعلان ارتباطهما للمرة الأولى في عام 2022.

وتحرص إيزابيل على دعم زوجها بشكل مستمر، حيث سافرت معه إلى ألمانيا خلال فترة تواجده في بروسيا دورتموند، قبل أن تنتقل معه إلى إنجلترا بعد انضمامه لمان سيتي الإنجليزي.

ولفتت إيزابيل الأنظار إليها بشدة، خلال ظهورها رفقة هالاند أثناء احتفاله بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023، الذي حققه السيتي على حساب فريق إنتر ميلان في النهائي.

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