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يعلم الجميع مسيرة النجم البرتغالي، برونو فيرنانديز داخل الملعب، لكن لا يعلم الكثير عن حياته الأسرية التي بدأت قبل انضمامه إلى مانشستر يونايتد.

وانضم البرتغالي برونو فرنانديز إلى مانشستر يونايتد في عام 2020، لكنه وآنا بينيو كانا معًا لفترة أطول من ذلك بكثير.

وبدأت علاقتهما الرومانسية عندما كان فرنانديز، الذي يبلغ من العمر الآن 30 عامًا، يبلغ من العمر 17 عامًا فقط، وتزوجا في عام 2015.

قصة حب برونو فيرنانديز وزوجته

وكشف فرنانديز في وقت سابق من هذا العام أن آنا التي كانت حكما سابقا لكرة قدم الصالات، اضطرت إلى دفع ثمن مواعيدهما من قبل، لأنه كان مفلسًا عندما كان مراهقًا.

وفي رسالة كتبها في مايو، قال فرنانديز: "كانت آنا معي في هذه الرحلة منذ أن كنا في سن 16، 17، 18 عامًا".

وأضاف: "التقينا عندما كنا مراهقين، وعندما بدأنا المواعدة لأول مرة، لم أكن أكسب أي أموال كلاعب كرة قدم، وكانت لديها وظيفة جيدة كحكم في كرة الصالات في عطلات نهاية الأسبوع".

وواصل: "كانت تدير ثلاث أو أربع مباريات متتالية يوم السبت، ثم نذهب دائمًا إلى السينما يوم الأحد".

واختتم: "أنا شخصيًا لم يكن لدي الكثير من المال في ذلك الوقت، لذا كانت آنا هي من كان عليها أن تدفع ثمن تذاكر السينما، الأمر نفسه ينطبق على الخروج لتناول العشاء، حتى في محل البيتزا، كان عليها أن تدفع".

يُذكر أن برونو فيرنانديز ساهم في هدف أثناء تعادل مانشستر يونايتد مع ليفربول 2-2، في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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