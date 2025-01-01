كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر اللاعب الإسباني داني ألومو، لاعب فريق برشلونة، حديث الوسط الرياضي في الساعات الماضية، وذلك بعد أزمته الأخيرة مع الفريق الكتالوني، وحذفه من قائمة الفريق الكتالوني بقرار من رابطة الدوري الإسباني.

وكان نادي برشلونة قد تلقي خبر صادم في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء، يُفيد بحذف اللاعب من قائمتة لعام 2025، وفي السطور التالية نعرض بدايات الأزمة وموقف اللاعب والنادي.

قضية داني أولمو مع برشلونة

تعاقد نادي برشلونة الإسباني مع اللاعب داني أولمو في صيف 2024، ولم يتمكن الفريق من تسجيله حينها لتخطيه سقف الرواتب بالفريق، وتم وضعه في قائمة الانتظار.

وكانت رابطة الدوري الإسباني قد أعلنت رفضها تسجيل ثنائي برشلونة داني أولمو، وباو فيكتور، وذلك بسبب الديون المتعلقة بالنادي، وعدم امتثاله لقواعد اللعب النظيف.

ولكن تمكن فريق برشلونة بعدها من تسجيل اللاعب بشكل مؤقت في قائمته، قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وحتى 31 ديسمبر الماضي، مستفيدا من إصابة مدافعه الدنماركي أندرياس كريستنسن..

تسجيل داني أولمو

مع بداية شهر يناير تلقي فريق برشلونة إخطار رسمي من رابطة الأندية الإسبانية تفيد بحذف اللاعب لعدم تقديم الفريق الكتالوني أي ضمانات مالية، وتخطيه لسقف الرواتب.

بهذا القرار بات فريق برشلونة في ورطة كبيرة، بجانب أن اللاعب أصبح حرًا ويحق له الرحيل مجانًا والحصول لعى قمية عقده كاملاً.

حيث تنص اللائحة أنه إذا فشل فريق برشلونة في تسجيل اللاعب قبل انطلاق عام 2025، فهذا يعني أنه لن يتمكن من المشاركة مع برشلونة طوال الموسم، سواء في البطولات المحلية أو القارية، وهو ما تم بالفعل بعد حذفه اليوم من قائمة الفريق.

وبالتالي يحق للاعب داني أولمو فسخ تعاقده من طرف واحد ولحصول على الشرط الجزائي في عقده، كما أن برشلونة بات مطالب بدفع قيمة مالية قد تصل إلى 263 مليون يورو، وتنقسم إلى دفع راتب أولمو بالكامل حتي 2030، أي نهاية عقده والذي يبلغ 48 مليون يورو، بجانب دفع 55 مليون يورو لنادي لايبزيج نظير الانتقال بعدما لم يسدد الفريق الكتالوني قيمة ضم الاعب بالكامل حتي الآن.