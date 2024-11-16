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عمرو السولية وزوجته يوجهان رسالة إلى تامر عاشور (صور)

06:46 ص السبت 16 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    زوجة عمر السولية وتامر عاشور (1)
  • عرض 5 صورة
    زوجة عمر السولية وتامر عاشور 1 (1)
  • عرض 5 صورة
    زوجة السولية مع تامر عاشور (1)
  • عرض 5 صورة
    زوجة عمرو السولية (1)
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كتب - وائل توفيق:

شاركت زوجة لاعب النادي الأهلي عمرو السولية صورا مع المغني تامر عاشور وذلك عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور إنستجرام.

وعلق عمرو السولية على الصور رفقة زوجته موجهين رسال شكر إلى تامر عاشور، كما وصفت هدير مندور زوجة لاعب القلعة الحمراء "عاشور" بأنه مطربها المفضل دومًا.

يذكر أن النادي الأهلي يستعد لمواجهة الاتحاد السكندري يوم 22 نوفمبر في الدوري المصري الممتاز.

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زوجة عمرو السولية زوجة عمرو السولية وتامر عاشور عمرو السولية وزوجته وأبنائه عمرو السولية النادي الأهلي
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