إنجاز تاريخي لثلاثي بايرن ميونخ قبل مواجهة باريس سان جيرمان.. ما علاقة محمد صلاح؟

كتب : نهي خورشيد

08:06 م 06/05/2026 تعديل في 08:25 م
حقق ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ هاري كين ومايكل أوليس ولويس دياز إنجازاً تاريخياً بدخولهم نادي الـ100 هدف خلال موسم واحد.


وبحسب صحيفة BBC البريطانية، فإن الثلاثي البافاري نجح في تجاوز حاجز الـ100 هدف بمختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، ليصبحوا بذلك خامس ثلاثي هجومي في أوروبا يحقق هذا الإنجاز منذ بداية القرن الحالي والأول على الإطلاق في تاريخ الكرة الألمانية.


وكان الرقم مسجلاً في السابق باسم الثلاثي التاريخي جيرد مولر وأولي هونيس وفيلي هوفمان بعد تسجيلهم 99 هدفاً في موسم 1972-1973.


سر نجاح ثلاثية البايرن


ولعب البافاري خلال الموسم الحالي بـ دياز على الجناح الأيسر وأوليس على الجهة اليمنى، بينما قاد كين خط الهجوم كمهاجم صريح.


وكان البايرن حسم لقب الدوري الألماني الشهر الماضي، ويواجه مساء اليوم الأربعاء نظيره باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، متأخراً بنتيجة 5-4 بعد مباراة الذهاب.


أقوى الثلاثيات الهجومية في أوروبا

ومنذ موسم 2013-2014، ظهر هذا الإنجاز خمس مرات فقط، من بينها ثلاثي بايرن الحالي.


برشلونة الثلاثي ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار سجلوا 122 هدفاً موسم 2014-2015، و131 هدف موسم 2015-2016، و111 هدف موسم 2016-2017.

ريال مدريد الثلاثي جاريث بيل وكريستيانو رونالدو وكريم بنزيما سجلوا 100 هدف.

كما كان ثلاثي ليفربول محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني قريبين من تحقيق الإنجلز، إذ سجلوا 91 هدف.

11 طن مضبوطات.. حماية المستهلك يضبط 3 وقائع غش كبرى بالدقهلية
