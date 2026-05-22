أثار الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، الجدل من جديد، قبل ظهور الأخير بقميص الريدز، عندما كتب منشورا بنهاية الأسبوع الماضي، يهاجم فيه أسلوب لعب أرني سلوت.

ويرحل محمد صلاح عن ليفربول بنهاية الموسم، وبالتحديد مساء الأحد المقبل، عندما يواجه برينتفورد على ملعب أنفيلد.

وطالب واين روني، نجم ليفربول السابق، باستبعاد محمد صلاح من قائمة ليفربول لمباراة برينتفورد، لكن هذه استراتيجية محفوفة بالمخاطر في حين أن جزءًا كبيرًا من تلك المناسبة سيركز على توديع صلاح وأندي روبرتسون.

واستعرضت شبكة "ذا أثيليتك"، آراء 5 كتاب حول طريقة تعامل ليفربول مع هذا الموقف، خاصة أنها المباراة الوداعية للنجم المصري.

يرى الكاتب "أوليفر كاي"، أن فكرة أن كل لاعب عظيم يحظى بنهاية رائعة ساذجة، لأن الجميع يريد نهاية مثالية، لكن في الواقع غالباً ما تفرض الظروف والعلاقات المتوترة خلاف ذلك.

وأشار إلى أن فكرة استبعاده من المباراة لن تؤثر على إرثه، مثلما حدث مع السير أليكس فيرجسون لرود فان نيستلروي من تشكيلة الفريق في ما كان من المفترض أن تكون مباراته الأخيرة مع مانشستر يونايتد.

لكنه أيضا يرى أن الأمر لا يستحق أن يثير غضب أرني سلوت، لأن منشور صلاح لا يستدعي إجراءً تأديبيًا، كما أن حرمان صلاح من المشاركة في مباراة الوداع سيثير استياء بعض اللاعبين الآخرين، وسيثير غضب الجماهير بشدة.

جيمس بيرس

من جانبه، يرى الكاتب الآخر جيمس بيرس، أنه على أرني سلوت أن يكبح جماحه ويشرك محمد صلاح أساسياً في مباراة برينتفورد، فالهولندي لديه ما يكفي من المشاكل بالفعل، ولم يكن من الضروري أن يزيد ثالث أفضل هداف في تاريخ النادي من حدة السلبية بمنشوره الناري على وسائل التواصل الاجتماعي عقب الهزيمة المذلة 4-2 أمام أستون فيلا.

وأشار إلى أن إبقاء صلاح على مقاعد البدلاء أو استبعاده من التشكيلة نهائياً سيكون بمثابة ضربة قاضية، وبغض النظر عن تدهور علاقتهما خلال الموسم، يحتاج سلوت إلى النظر إلى الصورة الأوسع.

أندي جونز

قال الكاتب أندي جونز، إن صلاح وضع مدربه في موقف لا فوز فيه، فإذا استبعده من التشكيلة، فلن يؤدي ذلك إلا إلى تأجيج غضب الجماهير تجاهه، أما إذا اختاره، فسيؤدي ذلك، على الأرجح، إلى تقويض سلطته كمدرب رئيسي، مع أن تصريح اللاعب المصري الدولي قد فعل ذلك بالفعل.

جريج إيفانز

ينظر جريج إيفانز إلى الأمر من الناحية الفنية، فيرى أن ليفربول يحتاج إلى إنهاء الموسم بفوز لضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا، وإذا كان صلاح مؤثراً كما يعتقد، فسيقدم الأداء المطلوب ويرحل بالوداع الذي يستحقه.

وأشار إلى أنه بالنظر إلى النتائج الأخيرة، واستمرار قائمة الإصابات، فمن المحتمل أن يكون صلاح هو الأقوى في التشكيلة الأساسية على أي حال، لذلك يحتاج سلوت إلى أخذ نفس عميق والتركيز على ذلك.

كايمه أونيل

قال الكاتب الآخر، إنه إذا لم يضم سلوت صلاح إلى التشكيلة، فقد يؤدي ذلك إلى رحيله هو الآخر مع رحيل المصري، ولن يؤدي ذلك إلا إلى زيادة غضب الجماهير التي لم تعد مقتنعة تماماً باللاعب الهولندي.

