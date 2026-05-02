ضمن فريق إبسويتش تاون الإنجليزي، التأهل للدوري الإنجليزي "البريميرليج" خلال الموسم المقبل 2026-2027، بعد فوزه اليوم على حساب كوينز بارك رينجرز.

وحقق فريق إبسويتش تاون فوزا كبيرا على حساب نظيره كوينز بارك رينجرز، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ببطولة بالشامبيونشيب.

ترتيب إبسويتش تاون في الشامبيونشيب

وبهذا الفوز، رفع فريق إبسويتش تاون، رصيده من النقاط إلى 87 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، بفارق نقطتين عن المتصدر كوفينتري سيتي.

وتأهل الثنائي كوفنتري سيتي وإبسويتش تاون، إلى الدوري الإنجليزي خلال الموسم المقبل 2026-2027.

ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من الشامبيونشيب مباشرة إلى الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، فيما يلعب صاحب المركز من الثالث للسادس مباريات البلاي أوف، لتحديد الفريق الثالث المتأهل للبريميرليج.

أقرأ أيضًا:

تحت أنظار مصطفى محمد.. نانت يحقق فوزا كبيرا على مارسيليا في الدوري الفرنسي

بالمستندات.. محامي زيزو يرد على المستشار القانوني للزمالك