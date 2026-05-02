الدوري الإنجليزي

أرسنال

3 0
19:30

فولهام

الدوري الإسباني

ألافيس

2 4
19:30

أتلتيك بلباو

الدوري الإسباني

أوساسونا

0 0
22:00

برشلونة

الدوري الفرنسي

ميتز

1 2
20:00

موناكو

"بعد ثلاثية كوينز بارك".. إبسويتش تاون يضمن التأهل للدوري الإنجليزي في الموسم المقبل

كتب : يوسف محمد

08:11 م 02/05/2026

نيوكاسل ضد إبسويتش تاون (2)

ضمن فريق إبسويتش تاون الإنجليزي، التأهل للدوري الإنجليزي "البريميرليج" خلال الموسم المقبل 2026-2027، بعد فوزه اليوم على حساب كوينز بارك رينجرز.

وحقق فريق إبسويتش تاون فوزا كبيرا على حساب نظيره كوينز بارك رينجرز، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ببطولة بالشامبيونشيب.

ترتيب إبسويتش تاون في الشامبيونشيب

وبهذا الفوز، رفع فريق إبسويتش تاون، رصيده من النقاط إلى 87 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، بفارق نقطتين عن المتصدر كوفينتري سيتي.

وتأهل الثنائي كوفنتري سيتي وإبسويتش تاون، إلى الدوري الإنجليزي خلال الموسم المقبل 2026-2027.

ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من الشامبيونشيب مباشرة إلى الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، فيما يلعب صاحب المركز من الثالث للسادس مباريات البلاي أوف، لتحديد الفريق الثالث المتأهل للبريميرليج.

الدوري الإنجليزي إبسويتش تاون البريميرليج

وفر فلوسك.. 8 نصائح لتقليل استهلاك الكهرباء داخل المنزل
محامي سيف الإسلام يكشف أسرار تعطيل التحقيقات في قضية "اغتياله"
بعد تحذير الأرصاد.. عاصفة ترابية تضرب القاهرة والجيزة -(صور)
بريطانيا تتجه لتشديد القيود على احتجاجات غزة المؤيدة لفلسطين |تفاصيل
الأرصاد: غدًا انخفاض ملحوظ في الحرارة بمعدل 10 درجات
