أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة بورنموث، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026.

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 77 نقطة، بفارق 5 نقاط عن آرسنال، بينما يمتلك بورنموث 55 نقطة في المركز السادس.

وتحمل مواجهة اليوم أهمية كبيرة في سباق اللقب، حيث إن تعثر مانشستر سيتي أمام بورنموث سواء بالتعادل أو الخسارة، سيمنح آرسنال لقب الدوري الإنجليزي رسميًا.

تشكيل مانشستر سيتي أمام بورنموث

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، خوسانوف، مارك جويهي، نيكو أوريلي.

خط الوسط: رودري، كوفاسيتش.

خط الوسط الهجومي: برناردو سيلفا، أنطوان سيمينيو، دوكو.

خط الهجوم: هالاند.

عمر مرموش علي مقاعد بدلاء مانشستر سيتى

تضم دكة البدلاء كل من: جيمس ترافورد، روبن دياز، تيجاني ريندرز، جون ستونز، مرموش، ريان شرقي، جفارديول، سافينيو، فودين.

