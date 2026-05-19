مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
21:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
22:15

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة بورنموث.. ما موقف مرموش؟

كتب : محمد عبد الهادي

08:56 م 19/05/2026 تعديل في 08:57 م
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    جوارديولا ومرموش
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 11 صورة
    مرموش وهالاند
  • عرض 11 صورة
    هدف عمر مرموش
  • عرض 11 صورة
    هدف عمر مرموش
  • عرض 11 صورة
    هدف عمر مرموش
  • عرض 11 صورة
    هدف عمر مرموش
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش (2)
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة بورنموث، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026.

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 77 نقطة، بفارق 5 نقاط عن آرسنال، بينما يمتلك بورنموث 55 نقطة في المركز السادس.

وتحمل مواجهة اليوم أهمية كبيرة في سباق اللقب، حيث إن تعثر مانشستر سيتي أمام بورنموث سواء بالتعادل أو الخسارة، سيمنح آرسنال لقب الدوري الإنجليزي رسميًا.

تشكيل مانشستر سيتي أمام بورنموث

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، خوسانوف، مارك جويهي، نيكو أوريلي.

خط الوسط: رودري، كوفاسيتش.

خط الوسط الهجومي: برناردو سيلفا، أنطوان سيمينيو، دوكو.

خط الهجوم: هالاند.

عمر مرموش علي مقاعد بدلاء مانشستر سيتى

تضم دكة البدلاء كل من: جيمس ترافورد، روبن دياز، تيجاني ريندرز، جون ستونز، مرموش، ريان شرقي، جفارديول، سافينيو، فودين.

اقرأ أيضًا:
للموسم الثاني على التوالي.. سيراميكا كليوباترا يحدد بطل الدوري المصري

عملاق إسبانيا يراقب عمر مرموش لضمه.. ما التفاصيل؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر مرموش مانشستر سيتي جوارديولا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بينها 300 جنيه غرامة".. تفاصيل الحكم على نجل ميدو بالحبس 7 أشهر في 4 اتهامات
حوادث وقضايا

"بينها 300 جنيه غرامة".. تفاصيل الحكم على نجل ميدو بالحبس 7 أشهر في 4 اتهامات
"الإمام الشافعي غير اجتهاداته".. إبراهيم عيسى يعلق على مشاركته في إعلان
أخبار مصر

"الإمام الشافعي غير اجتهاداته".. إبراهيم عيسى يعلق على مشاركته في إعلان
تفاصيل جلسة أبو العينين مع لاعبي سيراميكا قبل موقعة الزمالك
رياضة محلية

تفاصيل جلسة أبو العينين مع لاعبي سيراميكا قبل موقعة الزمالك
الحكومة تكشف عن "برنامج تنفيذي لضبط الأسعار".. هذه أبرز محاوره
أخبار مصر

الحكومة تكشف عن "برنامج تنفيذي لضبط الأسعار".. هذه أبرز محاوره
مصور فيديو الميكروباص يكشف تفاصيل إحباط محاولة خطف طفلة الشرقية
أخبار المحافظات

مصور فيديو الميكروباص يكشف تفاصيل إحباط محاولة خطف طفلة الشرقية

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل: دعوة عاجلة للمقيمين الأجانب لتوفيق الأوضاع واستخراج كارت الإقامة الذكي
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام