صن داونز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي

تأهل صن داونز الجنوب أفريقي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل.

فاز صن داونز عىل الترجي التونسي، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسجل الكولومبي برايان ليون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35، ليقضى على آمال الترجي في الحفاظ على آماله في التأهل، إذ كان يحتاج لهدفين على الأقل.

وكان الترجي التونسي يحتاج لتسجيل هدفين للعودة إلى نقطة البداية، إذ أنه خسر مباراة الذهاب على أرضه، بهدف نظيف.

ويواجه صن داونز، الفائز من مباراة الجيش الملكي المغربي ومواطنه نهضة بركان، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

