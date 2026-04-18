مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

1 0
15:00

الترجى الرياضي

دوري أبطال أفريقيا

نهضة بركان

- -
21:00

الجيش الملكي

الدوري المصري

بتروجت

0 0
17:00

فاركو

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

2 0
16:00

وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

1 2
16:00

بورنموث

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
18:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:00

مانشستر يونايتد

جميع المباريات

صن داونز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي

كتب : هند عواد

05:06 م 18/04/2026

خلال مباراة صن داونز والترجي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تأهل صن داونز الجنوب أفريقي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل.

فاز صن داونز عىل الترجي التونسي، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسجل الكولومبي برايان ليون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35، ليقضى على آمال الترجي في الحفاظ على آماله في التأهل، إذ كان يحتاج لهدفين على الأقل.

وكان الترجي التونسي يحتاج لتسجيل هدفين للعودة إلى نقطة البداية، إذ أنه خسر مباراة الذهاب على أرضه، بهدف نظيف.

ويواجه صن داونز، الفائز من مباراة الجيش الملكي المغربي ومواطنه نهضة بركان، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الترجي صن داونز نهائي دوري أبطال أفريقيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أزمة طعام على متن السفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط.. ماذا يحدث؟
"هالو كيتي".. قصة شخصية كرتونية خطفت القلوب حول العالم
"إظهار الصورة كاملة للرأي العام".. تحرك جديد من الزمالك ضد زيزو
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
منصة رقمية لمتابعة مشروعات "الصحة" القومية.. ما التفاصيل؟
أخبار

المزيد

