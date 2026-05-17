أول رد فعل من محمد شحاتة بعد إهدار ركلة الجزاء بـ نهائي الكونفدرالية

أكد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن فريقه لم يكن يريد الوصول لسيناريو ركلات الترجيح في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2026.

أول تعليق من معتمد جمال عقب ضياع الكونفدرالية الإفريقية 2026

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" الفريق لم يكن في حالته خلال لقاء اليوم، بالرغم من الهدف المبكر الذي سجله الزمالك".

وتابع :" خسارة قاسية تعرضنا لها واتحاد العاصمة كان أفضل في الشوط الثاني، ولكننا سنواصل العمل من أجل المباراة المقبلة أمام سيراميكا للتتويج ببطولة الدوري، حتى لا نخسر لقب أخر".

ماذا قال معتمد جمال عن ضياع ركلة ترجيح محمد شحاتة؟

وواصل معتمد جمال:" محمد شحاتة دخل لتسديد ركلة ترجيح في الترتيب الثامن، قبل محمد إبراهيم ومحمد إسماعيل الذي عانى من إصابة، وفي النهاية هي ركلات حظ، ولا أستطيع أن ألوم اللاعب على إهدار ركلة الجزاء".

وأضاف معتمد جمال:" تراجع لاعبي الزمالك في الشوط الثاني كان بسبب خوفهم على هدف التقدم، والمنافس كان أفضل من الزمالك في مباراة اليوم".

وواصل المدير الفني :" نعمل بالإمكانيات المتاحة واللاعبين المتواجدين بالفريق، ومحمد إسماعيل يعاني من إصابة قبل اللقاء، والونش لم يستطع اللعب أيضًا، وكنت أشعر بتعب اللاعبين ولذلك فضلنا الاعتماد على التحولات في الشوط الثاني، ولم يحالفنا التوفيق في المباراة".

وتوج فريق اتحاد العاصمة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2026 بعد تغلبه على الزمالك 8-7 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز الزمالك بهدف دون رد، وكان الفريق الجزائري فاز بهدف في لقاء الذهاب.

