دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

17:00

الجيش الملكي

الدوري المصري

البنك الأهلي

17:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

14:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

17:00

سندرلاند

"خسارة قاسية".. أول تعليق من معتمد جمال عقب ضياع لقب الكونفدرالية الإفريقية 2026

كتب : محمد عبد الهادي

12:44 ص 17/05/2026
  • عرض 25 صورة
    بكاء محمد شحاتة بعد إهدار ركلة جزاء في نهائي الكونفدرالية
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (16)
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (9)
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (14)
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (11)
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (12)
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (2)
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (8)
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (5)
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (10)
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (7)
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (6)
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (3)
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (4)
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (6)
    إصابة المهدي سليمان في الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة ودخول محمد عواد بدلا منه (5)
    إصابة المهدي سليمان في الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة ودخول محمد عواد بدلا منه (2)
    إصابة المهدي سليمان في الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة ودخول محمد عواد بدلا منه (3)
    إصابة المهدي سليمان في الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة ودخول محمد عواد بدلا منه (1)
    إصابة المهدي سليمان في الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة ودخول محمد عواد بدلا منه (4)
    أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية (21)
    أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية (20)
    أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية (18)
    أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية (7)

أكد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن فريقه لم يكن يريد الوصول لسيناريو ركلات الترجيح في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2026.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" الفريق لم يكن في حالته خلال لقاء اليوم، بالرغم من الهدف المبكر الذي سجله الزمالك".

وتابع :" خسارة قاسية تعرضنا لها واتحاد العاصمة كان أفضل في الشوط الثاني، ولكننا سنواصل العمل من أجل المباراة المقبلة أمام سيراميكا للتتويج ببطولة الدوري، حتى لا نخسر لقب أخر".

ماذا قال معتمد جمال عن ضياع ركلة ترجيح محمد شحاتة؟

وواصل معتمد جمال:" محمد شحاتة دخل لتسديد ركلة ترجيح في الترتيب الثامن، قبل محمد إبراهيم ومحمد إسماعيل الذي عانى من إصابة، وفي النهاية هي ركلات حظ، ولا أستطيع أن ألوم اللاعب على إهدار ركلة الجزاء".

وأضاف معتمد جمال:" تراجع لاعبي الزمالك في الشوط الثاني كان بسبب خوفهم على هدف التقدم، والمنافس كان أفضل من الزمالك في مباراة اليوم".

وواصل المدير الفني :" نعمل بالإمكانيات المتاحة واللاعبين المتواجدين بالفريق، ومحمد إسماعيل يعاني من إصابة قبل اللقاء، والونش لم يستطع اللعب أيضًا، وكنت أشعر بتعب اللاعبين ولذلك فضلنا الاعتماد على التحولات في الشوط الثاني، ولم يحالفنا التوفيق في المباراة".

وتوج فريق اتحاد العاصمة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2026 بعد تغلبه على الزمالك 8-7 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز الزمالك بهدف دون رد، وكان الفريق الجزائري فاز بهدف في لقاء الذهاب.

اللواء نصر سالم: مشاهد الصاعقة مقصودة ويجب إظهار القوة للعدو

"ده نذر يا دكتور".. عبلة الهواري تكشف كواليس واقعة "خروف طلب الصداقة" بسوهاج
"حادث غير عادي".. انفجار يهز بيت شميش وسط تعتيم إسرائيلي- فيديو
فيديو وصور-أغاني احتفت بالأهلي والزمالك في السينما والدراما التلفزيونية
والدة ياسمين صبري تكشف عن صورة جديدة والجمهور يعلق

