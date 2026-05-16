تغطية: نهى خورشيد

يتنافس نادي الزمالك واتحاد العاصمة على بطولة الكونفدرالية الإفريقية، اليوم السبت، بإستاد القاهرة بعد مباراة درامية في الجزائر انتهت لصالح العاصمة بهدف دون رد.. ويسعى كل منهما الليلة إلى العودة للبيت بالكأس.

سجل عدي الدباغ هدف التقدم للزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة5 من الشوط الأول...

الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية الإفريقية

مشجع زملكاوي بقميص أحمد سيد زيزو

ظهر أحد مشجعي الزمالك وسط الجماهير البيضاء بقميص أحمد سيد زيزو في الأهلي وذلك خارج ستاد القاهرة قبل انطلاق المباراة.. شاهد الفيديو من هنا

مشجع زملكاوي: "جاي بنفس طقم الكونفدرالية اللي فاتت"

قال أحد مشجعي الزمالك لمصراوي، إنه حضر لتشجيع فريقه اليوم مرتديًا نفس الملابس التي حضر بها البطولات الماضية، لأنه يتفاءل بها..

أحمد مشجعي الزمالك: بيزيرا أفضل من زيزو

قال أحد مشجعي الزمالك، أثناء حديثه لمصراوي، إن اللاعب البرازيلي، خوان بيزيرا أفضل من أحمد سيد زيزو الذي انتقل إلى النادي الأهلي

أحد مشجعي الزمالك يتوقع نتيجة نهائي الكونفدرالية الإفريقية

توقع أحد مشجعي الزمالك نتيجة مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بالإضافة إلى محرزي الأهداف

مدرجات جمهور الزمالك قبل انطلاق نهائي الكونفدرالية

حضر جمهور الزمالك من محافظات مصر مؤازرة لفريقه في نهائي الكونفدرالية وبدأ التشجيع بحماس من مدرجات ستاد القاهرة

تشكيل الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – آدم كايد.

خط الهجوم: شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.

تشكيل اتحاد العاصمة ضد الزمالك بنهائي الكونفدرالية

حراسة المرمى: أسامة بنبوت

خط الدفاع: مالوني، وهيثم لوصيف، وحسين دهيري، وسعدي ردوواني

خط الوسط: زكريا دراوي، وإسلام ميريلي، وإبراهيم بن زازة

خط الهجوم: أيمي تيندينج، وأحمد الخالدي، ودراماني كاماجاتي.

نزول لاعبو الزمالك أرضية المباراة وسط تشجيع حماسي من الجمهور

جمهور الزمالك يشجع في مدرجات ستاد القاهرة على أنغام أغنية "سطلانة"

مشجع زملكاوي للاعبين: "خدوا الملايين بس فرحونا بالبطولة"

قال أحد مشجعي الزمالك إنه يتمنى تحقيق اللاعبين البطولة وحصد الملايين وسيكتفي الجمهور بالفرحة

فيديو هدف عدي الدباغ الأول للزمالك في نهائي الكونفدرالية